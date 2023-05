VIA RAIL AFFICHE UNE EXCELLENTE REPRISE EN 2022





FAITS SAILLANTS

Du 1er janvier au 31 décembre 2022

Les revenus des passagers ont augmenté de 198,8 millions de dollars (168,2 %) par rapport à 2021, en raison d'une augmentation des fréquences et d'une hausse de la demande?;

Le financement de l'exploitation a diminué de 4,4 % par rapport à 2021?;

VIA Rail a accueilli ses premiers passagers à bord de la nouvelle flotte Corridor et a poursuivi la mise en oeuvre de son programme de modernisation.

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - La reprise économique et la poursuite de la mise en oeuvre de son programme de modernisation sont les faits saillants des activités de VIA Rail Canada (VIA Rail) au cours de l'année 2022, comme en témoignent ses états financiers pour 2022. Au cours d'une année qui a débuté par d'importantes perturbations en raison de la crise de santé publique, la Société a néanmoins enregistré une augmentation de l'achalandage d'une année à l'autre de 1,7 million de passagers (118,4 %).

«?2022 a été une année de reconstruction qui a démontré la pertinence et la popularité du service ferroviaire voyageurs au Canada, une année au cours de laquelle VIA Rail a eu le plaisir d'accueillir à nouveau des Canadiens de partout au pays?», a déclaré Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration. «?Avec la création de VIA HFR-VIA TGF Inc., une autre étape cruciale a été franchie en vue d'améliorer le service ferroviaire voyageurs entre Québec et Toronto. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour la confiance qu'il accorde à VIA Rail, d'autant plus que nous continuons à promouvoir le service ferroviaire voyageurs au Canada comme la façon la plus intelligente de voyager.?»

Les équipes de VIA Rail ont parfaitement mis en oeuvre la reprise du service en juin et l'ont fait tout en obtenant le meilleur bilan de sécurité jamais enregistré par la société. VIA Rail a également été le fier récipiendaire du Prix de la sécurité 2022 de l'Association des chemins de fer du Canada, qui a récompensé VIA Rail pour son excellence en matière de formation. Le prix mentionnait l'installation de simulateurs à la fine pointe de la technologie à Toronto, qui permet une formation réaliste dans un environnement sécuritaire.

«?2022 nous a permis d'aller de l'avant avec des initiatives de pointe, en tirant parti de la culture de collaboration de VIA Rail au sein de notre équipe dévouée pour continuer à construire le système ferroviaire voyageurs dont le Canada a besoin et qu'il mérite?», poursuit Françoise Bertrand. «?Lorsque nos trains sont revenus en 2022, nous avons été ravis d'accueillir à nouveau nos clients, car leur retour est la véritable mesure de la loyauté des Canadiens envers le transport ferroviaire de passagers en général et VIA Rail en particulier.?»

Poursuivre notre modernisation

Le déploiement de la nouvelle flotte de trains de VIA Rail pour le corridor Québec-Windsor a franchi une nouvelle étape critique en 2022 lorsque nous avons accueilli les premiers passagers à bord. Les nouveaux trains de VIA Rail sont parmi les plus accessibles au monde et favorisent les déplacements sans obstacle pour tous les passagers. Avec des sièges plus confortables, une signalisation en braille et en relief et des options de recyclage améliorées à bord, ils transformeront le service de transport ferroviaire de passagers au Canada. Les moteurs modernes réduiront également les émissions et pourront être convertis en mode bimode diesel-électrique. Les trains communiqueront directement avec les centres de maintenance pour des mises à jour en temps réel, ce qui permettra une maintenance beaucoup plus efficace.

2022 a également vu VIA Rail aller de l'avant avec le développement de son nouveau système de réservation qui sera lancé en 2023. Le système modernisé donnera plus de pouvoir aux clients de VIA Rail, avec un processus intuitif qui rendra la planification des voyages en train beaucoup plus simple. Les clients pourront également mieux gérer leur voyage, qu'il s'agisse de réserver, de changer de place ou de réserver à une autre date.

Les passagers avant tout

VIA Rail a été fière d'être la première organisation fédérale en 2022 à soumettre un plan d'accessibilité pluriannuel en vertu de la Loi sur le Canada accessible. S'appuyant sur le travail déjà accompli, le plan trace la voie vers une expérience de voyage plus inclusive et plus accessible pour tous les passagers.

Pour la quatrième année consécutive, VIA Rail a été nommée la société de transport la plus digne de confiance au Canada, selon le Gustavson Brand Trust Index (GBTI) de 2022, publié par la Gustavson School of Business de l'Université de Victoria, ce qui témoigne de l'importance qu'elle accorde à l'amélioration continue de l'expérience des clients à bord. L'étude sur la réputation canadienne de 2022, publiée par Léger, a également classé VIA Rail au premier rang des employeurs les plus dignes de confiance.

En 2022, VIA Rail a continué de prendre des mesures pour s'assurer que l'importance de la diversité et de l'inclusion (D&I) est ancrée à tous les niveaux de la société. Au cours de l'année, VIA Rail a formé des centaines de gestionnaires à la D&I et le programme sera étendu à tous les professionnels en 2023, en particulier aux employés syndiqués.

Gouvernance environnementale et sociale (ESG)

2022 a vu VIA Rail publier son plan sur cinq ans de développement durable, qui veillera à ce que l'entreprise intègre les performances environnementales, sociales et de gouvernance dans l'ensemble de ses activités. Ce plan permettra à la société d'être prête pour l'avenir et la rendra plus résiliente. Déterminée à poursuivre sur cette voie et à renforcer son engagement en faveur de pratiques commerciales responsables, VIA Rail est devenue l'an dernier la première entreprise de transport terrestre au Canada à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies. La participation de VIA Rail est une mesure fondamentale qui permet à la société de faire partie d'un mouvement mondial et de faire progresser des objectifs plus larges en matière de développement durable et de société.

Le rapport annuel de VIA Rail est disponible à l'adresses suivante : https://media.viarail.ca/fr/rapports

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné dix prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

8 mai 2023 à 10:00

