VirTex Operating Company présente une occasion dans Eagle Ford Shale

Un réseau électrique propre, fiable et abordable est essentiel à l'édification d'une économie propre forte et représente un avantage concurrentiel qui fait du Canada un lieu d'investissement attrayant pour les entreprises de partout dans le monde. Le...

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski, Mme Maïté Blanchette Vézina, est heureuse d'annoncer, au nom de...