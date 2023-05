Canlak Coatings Inc. finalise l'acquisition de Ceramic Industrial Coatings





Canlak Coatings Inc. (« Canlak Coatings » ou la « Société »), une société de portefeuille de SK Capital Partners (« SK Capital ») et un chef de file de la formulation et de la fabrication de systèmes de revêtement pour bois de haute qualité pour les sols commerciaux et résidentiels, les parquets sportifs, les armoires, les meubles et les applications architecturales axées sur le bois, annonce aujourd'hui l'acquisition de Ceram-Traz Corporation d.b.a Ceramic Industrial Coatings (« Ceramic Industrial Coatings »). Ceramic Industrial Coatings est un fabricant de systèmes de revêtement pour bois brevetés et des produits CASE (revêtements, adhésifs, mastics et élastomères) connexes. L'acquisition de Ceramic Industrial Coatings s'inscrit dans la vision de la Société de créer une activité spécialisée dans les systèmes de revêtements de bois tout en accélérant sa croissance sur le marché des revêtements pour bois des OEM nord-américains. Les clauses financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Avec plus de 50 ans d'expérience, Ceramic Industrial Coatings est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de revêtements spécialisés et de produits associés, en particulier pour les applications en bois de haute qualité. Ceramic Industrial Coatings s'appuie sur une solide renommée en tant que fournisseur de revêtements de bois personnalisés, exclusifs et à base de solvants. Ceramic Industrial Coatings fournit également des capacités de production complètes pour les produits CASE connexes. L'acquisition de Ceramic Industrial Coatings est très complémentaire pour Canlak Coatings, et améliore la couverture géographique de la société aux États-Unis, tout en renforçant l'accent mis par la Société sur les revêtements pour bois des OEM. La Société combinée proposera un portefeuille exhaustif de produits de revêtement pour bois et permettra aux clients de Ceramic Industrial Coatings d'avoir accès aux technologies différenciées de revêtements aqueux durcis aux ultraviolets de Canlak Coatings.

La Société soutiendra et développera sa présence sur le marché nord-américain par l'entremise d'un personnel de vente et technique spécialisé, soutenu par des laboratoires de pointe, servant ainsi de partenaire éprouvé à la clientèle de la Société.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à notre futur partenariat avec Canlak Coatings, et convaincus que toutes les parties prenantes en bénéficieront. Nos clients auront désormais accès à la technologie spécialisée de revêtement par UV et à faible teneur en COV proposée par Canlak Coatings », déclare Rob Laubscher, président et chef de la direction de Ceramic Industrial Coatings. M. Laubscher restera au sein de la Société en tant que directeur général pour les États-Unis, supervisant les activités de Canlak Coatings aux États-Unis.

« Le rapprochement de Canlak Coatings et Ceramic Industrial Coatings rassemble deux entreprises de premier plan pour mieux servir les clients existants et nouveaux. L'acquisition renforce considérablement l'accent mis par Canlak Coatings sur les revêtements des OEM américains, un important domaine d'investissement et de croissance pour la Société », déclare Jim Coccagno, président et chef de la direction de Canlak Coatings. « Rob Laubscher a mis sur pied une entreprise formidable et nous sommes ravis de notre partenariat et de son leadership continu en tant que directeur général des opérations de Canlak aux États-Unis. »

SK Capital a formé Canlak Coatings en mai 2021 par le biais d'une série d'acquisitions visant à créer un leader nord-américain des revêtements pour bois.

« L'ajout de Ceramic Industrial Coatings à la plateforme Canlak renforce considérablement la position de leader de la Société sur le marché des revêtements pour bois des OEM nord-américains. La Société combinée utilisera une base technologique élargie en conjonction avec un modèle de service souple et axé sur les solutions afin de soutenir les clients sur nos marchés », déclare Jon Borell, directeur général de SK Capital.

Klehr Harrison LLP a agi à titre de conseiller juridique de Canlak Coatings. Northborne Partners LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Ceramic Industrial Coatings.

À propos de SK Capital :

SK Capital est une société d'investissement privée avec une approche disciplinée des matériaux spécialisés, des produits chimiques spécialisés et des secteurs pharmaceutiques. La société cherche à bâtir des entreprises pérennes qui créent une valeur économique substantielle sur le long terme. SK Capital a pour objectif d'utiliser son expérience du secteur, de l'exploitation et de l'investissement pour identifier les opportunités permettant de transformer les entreprises en organisations plus performantes avec un positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité accrues, ainsi qu'une réduction du risque opérationnel. Le portefeuille d'entreprises de SK Capital génère 16 milliards USD de revenus par an. La société emploie plus de 20 000 personnes dans le monde et exploite plus de 200 sites dans 32 pays. La société gère actuellement 7,2 milliards USD d'actifs. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.skcapitalpartners.com.

À propos de Canlak Coatings :

Canlak Coatings est un formulateur et fabricant de systèmes de revêtement pour bois de haute qualité pour les sols commerciaux et résidentiels, les parquets sportifs, les armoires, les meubles et les applications architecturales axées sur le bois. La Société propose un vaste portefeuille de technologies de revêtement, y compris des polyuréthanes aqueux à haute performance et durcis aux UV, des laques et des vernis traditionnels. Canlak fournit des formulations personnalisées et normalisées pour les OEM et les applicateurs de finition, développées par un talentueux service de R&D et d'application technique. Basé à North Brunswick, dans le New Jersey, Canlak opère à partir de quatre sites de production à travers les États-Unis et le Canada.

8 mai 2023 à 06:35

