Déclaration du premier ministre du Canada concernant le décès de l'honorable Marc Lalonde





OTTAWA, ON?, le 7 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de l'honorable Marc Lalonde :

« Aujourd'hui, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'honorable Marc Lalonde, figure de proue de la politique canadienne.

« Marc a porté tant de chapeaux, mais il était avant tout un fier Canadien et il le démontrait bien. Élu pour la première fois en 1972 comme député d'Outremont, puis nommé ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, il a contribué à faire du Canada le pays que nous aimons aujourd'hui en transformant notre vision de la santé. Il a publié un rapport fondateur, appelé plus tard le "Rapport Lalonde", qui faisait valoir que la promotion d'une bonne santé passe également par la promotion de modes et de milieux de vie sains. Cette idée, maintenant largement acceptée, a par la suite permis de changer et de sauver des vies au Canada et dans le monde entier. Marc a aussi occupé plusieurs autres postes au sein du Conseil des ministres, notamment aux finances, à la justice, aux sports et à la condition féminine, dans lesquels son profond engagement envers le mieux-être des Canadiens et des gens du monde entier a continué de rayonner.

« Je me souviens de mon père et lui, assis à notre table, qui débattaient longtemps et avec passion de tous les sujets - dont notre pays, notre population et notre avenir. Mon père et lui étaient de bons amis et, de toute évidence, mon père avait beaucoup de respect pour cet homme. Plus tard, j'ai appris à le connaître, et ce fut la même chose pour moi.

« Marc a consacré sa vie entière au service public. En 1988, il a reçu la médaille de l'Organisation mondiale de la santé pour contribution exceptionnelle aux politiques de santé. L'année suivante, il est devenu Compagnon de l'Ordre du Canada. De plus, il a occupé le rôle de juge suppléant à la Cour internationale de justice, il est resté actif dans le domaine des services de santé publics locaux et a été intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne en 2004. Il a travaillé avec ardeur afin d'améliorer la vie des Canadiens. Son décès est une immense perte pour ce pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Marc. Nous ne saurions jamais trop insister sur l'importance de l'héritage qu'il nous lègue. »

