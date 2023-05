DWK Life Sciences finalise l'acquisition d'Assem-Pak | Aluseal





DWK Life Sciences (« DWK »), un fabricant et fournisseur mondial de premier plan de matériel de laboratoire en verre et en plastique ainsi que de solutions d'emballage primaire, vient de finaliser l'acquisition d'Assem-Pak | Aluseal (« Assem-Pak »), une société américaine basée à Vineland, dans le New Jersey. Fondée il y a 23 ans, Assem-Pak, qui emploie actuellement 110 personnes dans son site du New Jersey, est spécialisée dans la production de bouchons en caoutchouc et d'opercules en aluminium haut de gamme, ainsi que dans des services premium tels que le lavage, le nettoyage, l'assemblage et la mise en kit d'emballages primaires pour le marché des sciences de la vie.

Cette acquisition permettra à DWK d'élargir sa gamme de solutions d'emballage personnalisables pour l'industrie des sciences de la vie, et d'accompagner ses clients à chaque étape critique de leur processus de développement. Grâce à Assem-Pak, DWK renforcera également sa proposition de valeur consistant à fournir des solutions groupées pour permettre aux entreprises de consolider et simplifier leurs chaînes d'approvisionnement.

Les récents investissements de DWK dans ses usines de Rockwood (États-Unis) et de Holzminden (Allemagne) ont permis à l'entreprise d'augmenter sa capacité de fabrication de fioles en verre aux États-Unis et en Europe. Avec l'ajout d'Assem-Pak, DWK poursuit son plan d'expansion et renforce sa présence sur le marché des solutions d'emballage pour le domaine des sciences de la vie.

« Je suis ravi qu'Assem-Pak rejoigne la famille DWK pour renforcer notre vision d'être un fournisseur de solutions d'emballage de premier ordre. La combinaison de l'expertise en matière de fabrication et des offres de services d'Assem-Pak constitue une excellente consolidation de notre présence mondiale déjà étendue en termes de production et de services. Cette acquisition permettra à DWK de tirer parti de la demande croissante pour des solutions personnalisées visant à répondre aux besoins complexes des sciences de la vie », déclare Armin Reiche, PDG de DWK Life Sciences.

Jeff Schempp, PDG de DWK Life Sciences LLC (Amérique du Nord) : « La combinaison des capacités de fabrication de bouchons en caoutchouc et d'opercules en aluminium d'Assem-Pak et de l'accès au marché mondial de DWK fait de cette acquisition une solution idéale pour nos deux sociétés. Nous sommes heureux que leur formidable équipe rejoigne le groupe de DWK pour nous aider à atteindre nos objectifs pour les années à venir. »

À propos de DWK Life Sciences

DWK Life Sciences est le premier fabricant et fournisseur mondial de matériel de laboratoire de précision ainsi que de solutions d'emballage primaire pour les marchés de la recherche en sciences de la vie, des sciences appliquées et du diagnostic, et le marché pharmaceutique.

Avec ses plus de 35 000 produits, la société propose la gamme la plus complète de verrerie de laboratoire haut de gamme, ainsi qu'un portefeuille complémentaire de produits en plastique. Ces produits sont fabriqués dans 12 sites mondiaux et commercialisés sous les marques DURAN®, WHEATON® et KIMBLE®.

Nos 1 900 employés se consacrent au développement et à la fourniture de produits et de services haut de gamme, pour répondre aux exigences les plus élevées de nos clients travaillant dans des laboratoires et des environnements de production à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.DWK.com.

DWK Life Sciences est une société de portefeuille de One Equity Partners.

À propos de One Equity Partners

One Equity Partners (« OEP ») est une société de capital-investissement du marché intermédiaire, spécialisée dans les secteurs de la santé et des technologies en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise oeuvre à la création de sociétés leaders sur leurs marchés en identifiant et en exécutant des combinaisons commerciales transformatrices. OEP est un partenaire de confiance, doté d'un processus d'investissement différencié, d'une équipe de cadres diversifiée, et bénéficiant d'un excellent bilan en termes de création de valeur à long terme pour ses partenaires. Depuis 2001, la société a finalisé plus de 300 transactions dans le monde. Fondée en 2001, OEP s'est séparée de JP Morgan en 2015. La société a ses bureaux à New York, Chicago, Francfort et Amsterdam. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.oneequity.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 mai 2023

