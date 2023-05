Le lancement prochain du générateur de batterie de secours domestique FlashSpeed Pro 3000 de VTOMAN sur Kickstarter





NEW YORK, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Vtoman, le principal fournisseur de solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable, est ravi d'annoncer le lancement prochain de son nouveau produit, le générateur de batterie de secours domestique FlashSpeed Pro 3000. Vtoman lance une campagne de crowdfunding début mai 2023 sur Kickstarter. Ce générateur de batterie de secours d'entrée de gamme, extensible et d'une capacité élevée de 2,8 kWh, est prêt à changer la donne dans le secteur de l'alimentation de secours.

Nombreux ports de sortie

Le FlashSpeed Pro 3000 dispose d'une variété de ports de sortie, notamment des prises CA de 2 200 W, des ports USB-C de 100 W, des ports CC de 48 V, etc. qui peuvent répondre à différents besoins de charge et charger jusqu'à 14 appareils simultanément.

Chargement ultra-rapide de 1 800 W en courant alternatif

Le FlashSpeed Pro 3000 dispose d'un port d'entrée CA de 1 800 W, permettant une charge CA rapide comme l'éclair. Avec l'entrée CA, les utilisateurs peuvent le recharger complètement en seulement 90 minutes. Les utilisateurs peuvent également charger le FlashSpeed Pro 3000 avec des panneaux solaires de 600 W.

Capacité énorme de 2 816 Wh avec batterie additionnelle extensible

Le FlashSpeed Pro 3000 lui-même a une capacité élevée de 2 816 Wh. En connectant des batteries supplémentaires, les utilisateurs peuvent étendre sa capacité jusqu'à 5 632 Wh. Qu'il s'agisse de camper dans un champ ou d'une panne de courant à la maison, c'est un excellent choix d'alimentation de secours.

Lampe de poche d'urgence multifonctionnelle

La lampe de poche amovible est une autre fonction innovante du FlashSpeed Pro 3000. Elle peut être utilisée comme source de lumière portable pour l'éclairage, comme démarreur pour les voitures en panne et comme banque d'énergie pour recharger les smartphones, les tablettes, etc.

Fonction de l'ASI

Le FlashSpeed Pro 3000 peut être utilisé comme un système d'alimentation sans interruption (ASI) qui permet aux appareils électriques de continuer à fonctionner lorsque le réseau électrique est coupé. Il contribue à éliminer le risque de coupure de courant pour les services critiques et à protéger contre la perte de données essentielles.

L'événement Kickstarter du FlashSpeed Pro 3000 est sur le point d'être mis en ligne, et les contributeurs peuvent se réjouir d'obtenir des produits à un prix très avantageux. Pour plus d'informations sur le FlashSpeed Pro 3000, les utilisateurs peuvent soutenir sa campagne Kickstarter ici à partir du 9 mai, ou les gens peuvent également rester à jour avec l'actualité de VTOMAN sur les réseaux sociaux via le site officiel de Vtoman, Facebook, Instagram et Twitter.

Kickstarter : https://www.kickstarter.com/projects/156868754/vtoman-3000-portable-home-and-outdoor-backup-generator

Facebook : https://www.facebook.com/Vtoman-Global-108167605548346

Instagram : https://www.instagram.com/vtoman_official/

Twitter : https://twitter.com/DomingoArbogas6

Contact : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2069630/image.jpg

5 mai 2023 à 12:54

