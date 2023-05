AVIS AUX MÉDIAS - Étude détaillée du PL 14 - Le droit de porter plainte en déontologie policière doit demeurer accessible à tous





MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Les représentant-e-s des médias sont convié-e-s à se joindre à la conférence de presse organisée par la Ligue des droits et libertés (LDL) et la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP), lundi, le 8 mai 2023 à 10 h 00 par visioconférence (zoom).

À la veille du début de l'étude détaillée du projet de loi 14 (PL 14), Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues, commençant le 9 mai, la LDL et la CRAP s'élèvent contre l'intention du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, de retirer plusieurs droits aux plaignant-e-s en déontologie policière et demandent des amendements au PL 14.

Les porte-paroles présent-e-s sont :

Lynda Khelil , porte-parole de la LDL

, porte-parole de la LDL Alexandre Popovic , porte-parole de la CRAP

DATE : Lundi, le 8 mai 2023



HEURE : 10 h 00 (durée environ 30 minutes)



