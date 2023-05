Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la fête de Vesak





OTTAWA, ON, le 5 mai 2023 /CNW/ - En ce jour de la fête de Vesak, les bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde commémorent la naissance et l'illumination de Gautama Buddha, fondateur du bouddhisme, et son atteinte du nirvana.

Célébrée lors de la première pleine lune de mai, la fête de Vesak est un moment propice pour les bouddhistes qui se rassemblent dans les temples pour prier, chanter et méditer, en plus d'offrir des fleurs, des bâtonnets à brûler, des bougies et de la nourriture en l'honneur de la vie, des enseignements et de la sagesse de Bouddha.

C'est aussi l'occasion de réfléchir aux enseignements universels de Bouddha prônant la générosité, la compassion et l'intégrité : des valeurs chères à la population canadienne. Cette fête nous rappelle aussi à quel point il est important, pour bâtir une société pacifique et plus inclusive, de maintenir notre engagement à promouvoir l'ouverture d'esprit et la compréhension.

Puisque les bouddhistes des quatre coins du pays se réuniront pour souligner cette occasion spéciale, profitons-en pour en apprendre plus sur les importantes contributions, passées et présentes, des Canadiennes et Canadiens bouddhistes à notre société.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je souhaite à tous et à toutes une heureuse fête de Vesak porteuse de sens.

5 mai 2023 à 10:32

