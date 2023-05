Développement de technologies liées aux transports de demain - Plus de 2,7 M$ pour soutenir un projet mobilisateur lié à la recharge de véhicules électriques





MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 2 707 858 $ aux entreprises Recharge Véhicule électrique et Dimonoff pour soutenir la réalisation d'un projet mobilisateur évalué à plus de 5,4 millions de dollars. Celui-ci vise à développer, en partenariat avec l'École de technologie supérieure, un logiciel de gestion intelligente qui servira à l'alimentation électrique de groupes de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les habitations multilogements.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cette initiative a été sélectionnée au terme d'un appel de projets collaboratifs et mobilisateurs pour le développement des technologies liées aux transports de demain, lancé par le gouvernement en juillet 2022, et plus précisément dans le cadre du volet Soutien aux projets mobilisateurs visant le développement de produits innovants dans l'industrie des véhicules électriques.

Citations :

« Pour décarboner le secteur des transports au Québec, on doit se doter d'un réseau de bornes de recharge performant. Ce projet mobilisateur nous permettra de poursuivre l'électrification de nos transports, un élément clé dans nos objectifs de transition énergétique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Québec est en train de développer une économie verte et prospère. Avec ce projet mobilisateur, on veut préserver notre avantage concurrentiel en recherche et développement en électrification des transports. C'est un domaine d'avenir dans lequel on souhaite exceller. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Regroupement de la recharge en multilogement, RRM, est fier de contribuer à la mise en oeuvre d'une nouvelle génération de systèmes de gestion de l'énergie des véhicules électriques permettant le contrôle de la puissance de ces derniers et la réduction de leurs effets sur le réseau électrique. Ce projet novateur, qui repose sur une approche collaborative et mobilisatrice, augmentera l'accessibilité de la recharge à près de 40 % de la population québécoise, soit celle qui habite dans des immeubles multilogements. »

David Corbeil, président de RRM et de Recharge Véhicule électrique

Faits saillants :

L'entreprise Recharge Véhicule électrique offre des solutions de recharge intelligente pour les véhicules électriques adaptées aux besoins des maisons, des immeubles et des logements.

Dimonoff est une entreprise spécialisée dans la conception électronique et le développement de logiciels pour l'Internet des objets et les applications de l'industrie 4.0.

Dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui représente la première politique-cadre d'électrification et de lutte contre les changements climatiques du Québec, le gouvernement vise à ce que deux millions de véhicules électriques soient sur les routes du Québec à l'horizon 2030.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

5 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :