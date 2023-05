Toute la communauté des pompiers du Québec en deuil





MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - À la suite des récents événements ayant mené aux décès tragiques de deux collègues pompiers du Service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Urbain-de-Charlevoix, les membres du Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ-SCFP) veulent transmettre leurs sincères condoléances aux familles, amis et collègues des pompiers Christopher Lavoie et Régis Lavoie.

Par la même occasion, le SPQ-SCFP tient à remercier et à souligner l'implication de tous les pompiers du Québec pour assurer la sécurité des citoyens de leurs communautés et cela, parfois même au détriment de leur sécurité personnelle.

« Le Syndicat des pompiers et pompières du Québec fera un suivi auprès des autorités compétentes afin que les pompiers à temps partiel de partout au Québec aient accès aux mêmes formations et maintien de compétence que dans les services à temps plein », a déclaré Stéphane Chartrand, président du SPQ.

« Au nom du SCFP, je transmets mes plus profondes sympathies aux proches de ces deux pompiers qui ont perdu la vie en protégeant celle de leurs concitoyens. Comme syndicalistes, nous allons poursuivre notre travail quotidien pour renforcer la santé-sécurité au travail dans les services publics du Québec », a ajouté Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

5 mai 2023 à 09:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :