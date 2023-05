LES CONSEILLÈRES DE PATRIMOINE RICHARDSON FIGURENT SUR LA LISTE DES MEILLEURES CONSEILLÈRES AU CANADA





TORONTO, le 5 mai 2023 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG) (Capital RF), se dit honorée d'annoncer que neuf de ses conseillères ont été nommées parmi les Meilleures conseillères en gestion de patrimoine au Canada - il s'agit d'un nouveau classement pour 2023, qui fait partie du prestigieux programme intitulé « Canada's Top Wealth Advisors » de The Globe and Mail et de SHOOK Research. Cette liste met en valeur les conseillères qui relèvent la barre dans cette industrie partout au pays.

« Le fait que notre entreprise soit représentée par des femmes aussi talentueuses ne peut que nous inspirer de la fierté. Cielo Carin (Montréal, Québec); Wynn Harvey (Toronto, Ontario); Alexandra Horwood (Toronto, Ontario); Rosemary Horwood (Toronto, Ontario); Ida Khajadourian (Toronto, Ontario); Tricia Leadbeater (Calgary, Alberta); Kathy McMillan (Calgary, Alberta); Susan O'Brien (Calgary, Alberta) et Diana Orlic (Burlington, Ontario) sont des professionnelles hors pair et des chefs de file de ce secteur, qui respectent les normes d'excellence les plus élevées dans le service qu'elles offrent à leurs clients », déclare Kish Kapoor, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson.

Patrimoine Richardson se distingue par son héritage de femmes dirigeantes et par sa longue tradition d'autonomisation des femmes qui occupent tous les postes au sein de l'entreprise. « Nous affirmons haut et fort notre soutien aux femmes et avons déclaré ouvertement et à plusieurs reprises ce que nous souhaitons réaliser : augmenter le nombre de femmes à tous les postes de manière universelle et augmenter le nombre de femmes parmi nos clients ». Nous sommes ravis de rendre hommage aux lauréates de la catégorie « Top Women Advisor » (Meilleures conseillères) qui enrichissent l'histoire de Patrimoine Richardson et illustrent le pouvoir de la diversité et de l'équité », ajoute M. Kapoor.

À propos du Groupe Capital RF Inc.Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 36.3 milliards de dollars d'actifs gérés (au 30 avril 2023) et 21 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Worktm (Un endroit où il fait bon travailler), un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

5 mai 2023

