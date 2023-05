POUR ABOU DABI, « UN ÉTÉ NE SUFFIT PAS »





ABOU DABI, EAU, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi (DCT Abou Dabi) a présenté « One Summer Isn't Enough » (un été ne suffit pas), une campagne qui illustre les nombreuses expériences disponibles tout au long de la saison, dans le cadre du projet d'Abou Dabi visant à attirer 24 millions de visiteurs d'ici 2023. Lancée lors de la 30e édition de l'Arabian Travel Market, le DCT Abou Dabi a également dévoilé trois nouvelles initiatives pour inspirer, enthousiasmer et restaurer les visiteurs cet été.

Le passeport d'été d'Abou Dabi tout compris donne accès à la découverte de plus de 30 attractions, 600 restaurants et une variété d'établissements de vente au détail. Les visiteurs bénéficieront également de la promotion « Stay More, Pay Less » (plus vous restez, moins vous payez) dans les hôtels participants, qui offre une nuit supplémentaire pour trois nuits d'hôtel réservées.

D'autres avantages sont prévus pour les familles. La promotion « Kids Go Free » (gratuité pour les enfants) offre un séjour à l'hôtel et des repas gratuits pour un enfant pour chaque adulte payant. Ce n'est pas tout : les enfants bénéficient également d'une entrée gratuite dans l'un des parcs à thème de l'île de Yas Island.

Abou Dhabi propose toujours plus de choses à faire, avec un mélange d'attractions amusantes et d'événements passionnants tout au long de l'été, notamment SeaWorld Abu Dhabi, qui ouvrira bientôt ses portes, le 23 mai. Cette toute nouvelle expérience propose des activités familiales interactives et huit domaines thématiques à découvrir.

Tout au long de l'été, les visiteurs peuvent profiter d'une connectivité fluide grâce à la navette Experience Abu Dhabi , gratuite pour tous. Il vous suffit de monter et descendre à votre rythme dans les parcs d'attractions intérieurs, les lieux culturels inspirants et d'autres attractions uniques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur summer.visitabudhabi.ae

À propos du département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi

Le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi (DCT Abou Dabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abou Dabi ainsi que ses secteurs créatifs, alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abou Dabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'Émirat en tant que destination internationale de premier plan, le DCT Abou Dabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'Émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision du DCT Abou Dabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'Émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abou Dabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour en savoir plus sur le DCT Abou Dabi et la destination, rendez-vous su tcaabudhabi.ae et visitabudhabi.ae .

