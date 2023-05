MolecuLight a fait l'objet de 24 présentations et affiches inédites lors de la conférence annuelle 2023 de l'Association européenne pour le traitement des plaies (EWMA)





L'abondance de preuves cliniques recueillies à l'aide de la plateforme d'imagerie MolecuLight montre que la plateforme est largement adoptée à l'échelle mondiale et qu'elle a une utilité éprouvée dans le traitement des plaies

TORONTO et MILAN, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc. ., leader de l'imagerie fluorescence au point de service qui détecte et localise les charges bactériennes élevées dans les plaies, annonce que sa plateforme d'imagerie des plaies MolecuLight fait l'objet de 24 présentations et affiches inédites à la conférence annuelle 2023 de l'Association européenne pour le traitement des plaies (EWMA) , qui se déroule du 3 au 5 mai 2023 à Milan, en Italie. Organisée chaque année, la conférence de l'EWMA est la plus grande conférence sur les soins des plaies en Europe et l'un des événements les plus importants au monde pour les professionnels des soins des plaies.

« Nous sommes honorés de voir, dans le monde entier, tant de cliniciens utiliser notre dispositif au site de traitement MolecuLight comme un outil inestimable de leur pratique de traitement des plaies, déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. L'impressionnante collection de présentations citant MolecuLight, à savoir 24 affiches et conférences préparées par un grand nombre d'établissements, montre que le dispositif d'imagerie MolecuLight est en passe de devenir une nouvelle norme de soins dans le traitement des plaies. Ces preuves cliniques sont appuyées par plus de 75 publications examinées par des pairs , montrant les avantages importants que MolecuLight i:X® et DXtm confèrent à l'examen et au soin des plaies, ainsi qu'aux résultats obtenus ».



« La plateforme d'imagerie MolecuLight est un dispositif 'indispensable' pour les cliniques de soins des plaies et est une norme de soins dans nos cliniques. L'abondance de preuves cliniques publiées montrant que son utilisation améliore non seulement la détection de la charge biologique, mais également la prise de décision clinique et les résultats, atteste de sa nécessité médicale », affirme le Dr Thomas Serena, fondateur et directeur médical de SerenaGroup®, et auteur et présentateur de plus de 2 présentations et affiches citant MolecuLight lors de la conférence EWMA 2023. « L'utilisation de MolecuLight en conjonction avec un large éventail de procédures de traitement des plaies apporte des avantages cliniques tangibles, et ce, dans tous les aspects du traitement des plaies. Les données probantes prouvent maintenant qu'il existe des inefficacités liées aux signes et aux symptômes cliniques et que celles-ci entraînent des imprécisions dans la prescription d'antimicrobiens et d'antibiotiques. Lorsqu'elles sont ajoutées à l'évaluation clinique, les informations contenues dans les images de MolecuLight signalent plus tôt les plaies à risque, ce qui permet d'améliorer la prise en charge proactive des infections bactériennes, de réduire la prescription excessive d'antibiotiques, de réduire les complications des infections et d'accélérer la guérison ».

La collection de 9 présentations et 15 affiches mettant en vedette les dispositifs d'imagerie MolecuLight montre comment les dispositifs informent la prise de décision clinique grâce à sa fonction de mesure numérique des plaies, la détection d'une charge bactérienne élevée dans les plaies au chevet du patient, et sa capacité de surveiller et de suivre la taille des plaies et la charge biologique au fil du temps. Les études présentées couvrent le continuum de soins des plaies, notamment :

des résultats de cicatrisation accélérée, comme le montrent les résultats d'essais cliniques randomisés ;

la précision de MolecuLight sur toutes les pigmentations cutanées et les types de plaies chroniques ;

le débridement de plaies ciblé par fluorescence ;

de nouvelles approches diagnostiques utilisant MolecuLight pour détecter la cellulite associée à la plaie et pour surveiller les emplacements bactériens inattendus ou difficiles d'accès, et

l'amélioration de l'adhésion et de l'engagement des patients

Les résultats présentés illustrent les améliorations cliniques significatives que la plateforme MolecuLight apporte à divers aspects du traitement des plaies.

Voici quelques-unes des affiches et présentations cliniques mettant en avant MolecuLight i:X et DX à la conférence annuelle 2023 de l'Association européenne pour le traitement des plaies (EWMA) :

(a) Parmi les affiches cliniques mentionnant le dispositif au site de traitement MolecuLight, citons :

AUTO-FLUORESCENCE IMAGING AS A PREDICTOR OF CONTAMINATED/INFECTED DIABETIC ULCERS' OUTCOMES

(L'imagerie par fluorescence automatique comme prédicteur des ulcères diabétiques contaminés/infectés)

Nicola Riitano , Pise - Italie



Jeudi 4 mai, 10 h 00-11 h 15 E-POSTER ÉCRAN 1, PIED DIABÉTIQUE 2

UNDERAPPRECIATED BACTERIAL BURDEN IN PRESSURE ULCERS: CLINICAL TRIAL AND REAL-WORLD EVIDENCE (Le fardeau bactérien sous-estimé dans les plaies de pression : essai clinique et preuves du monde réel)

Charles Andersen , États-Unis



Jeudi 4 mai, 11 h 45 - 13 h 15 E-POSTER, ÉCRAN 4, ESCARRE 1

FLUORESCENCE-BASED EVALUATION OF BACTERIAL LOAD IN CHRONIC WOUNDS AND PERILESIONAL SKIN: A COMPARISON BETWEEN COMPRESSIVE MULTILAYER BANDAGE AND ZINC OXIDE BANDAGE (L'évaluation par fluorescence de la charge bactérienne dans les plaies chroniques et la peau périlésionnelle : comparaison entre le bandage compressif multicouches et le bandage à l'oxyde de zinc)

Alessandra Micheluccia , Pise - Italie



Mercredi 3 mai, 20 h 48 - 20 h 51, E-Posters en exposition

EVALUATION OF AN AUTO-FLUORESCENT SPECTOMETRY ANALYZING DEVICE FOR WOUND INFECTION DIAGNOSTIC (Évaluation d'un dispositif d'analyse de spectométrie auto-fluorescente pour le diagnostic d'infection des plaies)

Aharon Wanszelbaum, Jérusalem - Israël



Mercredi 3 mai, 11 h 45 - 13 h 15, E-POSTER, ÉCRAN 1 - DISPOSITIFS ET INTERVENTION

FLUORESCENCE LIGHT ENERGY AND WOUND HEALING: A NEW ERA? (Fluorescence, énergie lumineuse et cicatrisation : une nouvelle ère ?)

Carlotta Scarpa , Padoue - Italie



Mercredi 3 mai, 11 h 45 - 13 h 15, E-POSTER, ÉCRAN 1, DISPOSITIFS ET INTERVENTION

(b) Parmi les présentations cliniques mentionnant le dispositif MolecuLight, utilisable sur le lieu de soins, citons :

Wound Imaging Workshop (Atelier sur l'imagerie des plaies),

Présentation sur MolecuLight par le Dr Valentina Dini (Université de Pise, Pise, Italie) et

le Dr Thomas Serena , fondateur de Serena Group, États-Unis



Jeudi 4 mai, 13 h 00 - 14 h 00, salle Amber 8

12-WEEK RCT EVALUATING IMPACT OF ROUTINE FLUORESCENCE IMAGING OF BACTERIA ON DFU HEALING RATES (ECR de 12 semaines évaluant l'impact de l'imagerie par fluorescence de routine des bactéries sur les taux de guérison de l'UDP)

Laura Jones , Toronto - Canada



Vendredi 05 mai, 13 h 30 - 14 h 30, séance de communication gratuite : Pied diabétique 5, salle BROWN 1

PATIENT PERSPECTIVE: HOW FLUORESCENCE IMAGING OF CHRONIC WOUND BACTERIA SUPPORTS PATIENT ADHERENCE AND EMPOWERMENT (Comment l'imagerie par fluorescence des bactéries chroniques des plaies favorise l'observance et l'autonomisation des patients)

Charles Andersen , base conjointe Lewis-McChord - États-Unis



Jeudi 4 mai, 11 h 30 - 12 h 30, séance de communication gratuite : Qualité de vie, salle AMBER 7

USE OF A BACTERIAL FLUORESCENCE IMAGING DEVICE FOR BACTERIAL DETECTION AND GUIDANCE OF WOUND DEBRIDEMENT (Utilisation d'un appareil d'imagerie par fluorescence pour la détection bactérienne et le débridement des plaies)

Rosemarie Derwin , Dublin - Irlande



Jeudi 4 mai, 8 h 30 - 9 h 30, séance de communication gratuite : Évaluation des plaies, salle AMBER 7

FLUORESCENCE IMAGING PROMPTS MORE THOROUGH DEBRIDEMENT OF BACTERIA & BIOFILM: REAL-WORLD DATA FROM 1000 WOUND ASSESSMENTS ACROSS 36 STATES (L'imagerie par fluorescence entraîne un débridement plus approfondi des bactéries et du biofilm : données du monde réel provenant de 1 000 évaluations de blessures menées dans 36 États)

Laura Jones, Toronto - Canada



Jeudi 4 mai, 10 h 00-10 h 45 E-POSTER, ÉCRAN 4, ÉVALUATION DES PLAIES

La liste complète des 24 présentations et affiches est disponible ici .

Les systèmes MolecuLight i:X et DX sont les seuls dispositifs d'imagerie pour la détection en temps réel d'une charge bactérienne élevée dans les plaies qui sont approuvés par la FDA, sont dotés du marquage CE et sont approuvés par Santé Canada. Avec des preuves cliniques comprenant plus de 75 publications évaluées par des pairs , les dispositifs sont utilisés par les principaux établissements de soins des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. La suite d'appareils commerciaux de MolecuLight, qui comprend les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, sont des dispositifs d'imagerie portatifs au point de service pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et la mesure numérique des plaies . Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une voie de remboursement disponible, qui comprend deux codes CPT®. Un premier code concerne le travail réalisé par le médecin, à savoir une « imagerie par fluorescence en vue de déterminer la présence, l'emplacement et la charge bactériennes ». Le second code concerne le paiement dû à l'établissement pour les paramètres relatifs au service ambulatoire de l'hôpital (HOPD) et au centre de chirurgie ambulatoire (ASC) via une affectation de classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux ayant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

Pour télécharger les images :

Rob Sandler, directeur marketing, MolecuLight Inc., tél. : +1 647 362 4684, [email protected], www.moleculight.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2068521/MolecuLight_MolecuLight_Featured_in_Unprecedented_24_Presentatio.jpg

4 mai 2023 à 18:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :