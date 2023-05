Canada Carbon commente le communiqué de presse de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge





Toronto, ON, Canada, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la " Société ") (TSX-V : CCB) accuse réception du communiqué de presse émis par la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge (GSLR) à la suite d'une réunion extraordinaire du conseil municipal concernant la demande de la Société à la CPTAQ pour le projet de graphite Miller (" le projet Miller ").

La Société est déçue qu'après avoir rejeté plusieurs tentatives de Canada Carbon d'entamer un dialogue constructif, la municipalité ait pris la décision de demander à la CPTAQ de refuser la demande de Canada Carbon relative au projet Miller. Les actions du conseil municipal du 2 mai sont les dernières d'une campagne visant à contrecarrer les efforts de la compagnie pour un développement responsable du projet Miller. Indépendamment du contenu de la résolution du conseil municipal qui sera publiée, le communiqué de presse publié par le bureau du maire Arnold indique clairement ce qui suit :

Le Conseil n'a pas rempli la seule obligation qui lui incombe en vertu des lois et règlements provinciaux en vigueur : l'envoi à la CPTAQ de l'attestation de conformité du projet Miller avec la règlementation de zonage municipale. Cette tentative à peine voilée de se soustraire à ses responsabilités est en contravention directe avec plusieurs des engagements contenus dans la transaction signée par les parties en février 2020 après un long litige ; GSLR y reconnaît notamment que le projet Miller est conforme à sa réglementation municipale. GSLR reconnaît que l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme rend le règlement municipal de GSLR inapplicable au projet Miller.





Le seul objectif de Canada Carbon a toujours été, et restera, d'obtenir une audience équitable de sa demande à la CPTAQ ; une audience où le projet Miller pourra être jugé sur les mérites du plan de la compagnie pour développer, mettre en service, opérer et réhabiliter le site du projet Miller de manière responsable. En revanche, le conseil municipal de GSLR a mené et soutenu une campagne d'obscurcissement, de désinformation et d'intimidation, destinée à faire échouer le développement d'un projet susceptible d'apporter aux résidents et aux parties prenantes de la région des avantages économiques et autres considérables, dont ils ont forcément besoin.

Le projet Miller, avec son graphite unique de haute pureté, est susceptible d'être un élément essentiel de la capacité du Québec à contribuer à l'économie verte et des nouvelles énergies. Le graphite québécois est essentiel à la stratégie des minéraux critiques et stratégiques mise de l'avant par le gouvernement du Québec, en plus de contribuer de façon significative à la transition énergétique, particulièrement à l'industrie des batteries qui est en train de se développer dans la province. Canada Carbon s'engage à établir un dialogue transparent et constructif avec la municipalité et réitère sa volonté de travailler avec toutes les parties prenantes pour permettre la réalisation d'un projet qui bénéficiera à l'ensemble de la province. Néanmoins, la société reste déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de toutes les conditions du règlement déjà obtenu par le biais du processus juridique susmentionné.

À propos de Canada Carbon Inc.

Canada Carbon Inc. est une société d'exploration et de développement minier qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de gisements de graphite. La société détient une participation de 100 % dans deux propriétés stratégiques de graphite situées au Québec : le projet Miller Graphite situé à Grenville-Sur-La-Rouge et la mine de graphite Asbury située à Notre-Dame-du-Laus. Canada Carbon s'engage à réaliser son potentiel en tant que producteur de graphite de haute qualité tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale. Pour plus d'informations sur les activités minières de Canada Carbon, veuillez visiter notre site web à l'adresse www.canadacarbon.com

