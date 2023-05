Vechain rendra les trophées de prestigieux tournois de tennis « phygitaux », en présentant Blockchain + NFT Tech à un public mondial





SAN MARINO, Saint-Marin, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Vechain, une fondation blockchain publique de premier plan, a récemment annoncé son partenariat officiel avec Internazionali BNL d'Italia, un prestigieux événement de tennis qui accueille les meilleurs joueurs du 8 au 21 mai. Dans le cadre du partenariat, les premiers trophées NFT seront introduits pour la finale de tennis.

Les vainqueurs du tournoi, maîtres mondiaux du sport, remporteront des trophées physiques imprégnés de la puissance de VechainThor via une puce NFC intégrée avec un NFT assigné, un concept connu sous le nom de « phygital ». Le « phygital » est le mot-valise des mots « physique » et « digital » : il offre des capacités révolutionnaires pour les marques, les consommateurs et les entreprises en enrichissant les objets physiques de nouvelles capacités numériques, y compris l'authentification et la lutte contre la fraude.

Pour les entreprises, il peut grandement enrichir le parcours client, en apportant de nouvelles informations sur le cycle de vie des produits et en facilitant de nouvelles formes d'engagement. Pour les consommateurs, les phygitaux offrent de nouvelles façons de se connecter avec les marques et les communautés tout en obtenant une véritable propriété numérique d'un objet, protégée par les attributs de NFT et de la blockchain. Dans le cas de biens de grande valeur, les phygitaux préservent la valeur tout en garantissant l'authenticité et la provenance, ce qui résout les problèmes de fraude sur les marchés de revente secondaires.

Vechain, World of V et EXPlus font la démonstration de la blockchain au grand public

Pendant l'événement, vechain, World of V et EXPlus tiendront un stand dans la zone commerciale du tournoi pour montrer la puissance de la blockchain à travers une variété d'articles phygitaux liés au sport. Les visiteurs du stand auront l'occasion de phygitaliser leurs propres objets, ce qui leur permettra de découvrir la blockchain pour eux-mêmes et d'explorer de près les technologies impliquées.

Les participants à l'Internazionali BNL d'Italia pourront également profiter d'une expérience blockchain grâce à des bracelets produits de manière durable dotés de codes QR sur la page d'accueil de VeAces, une collection NFT développée par World of V, qui sert également de ticket de tombola. Après l'événement, 150 gagnants seront tirés au sort pour recevoir une casquette de sport phygitale, avec des billets pour les finales ATP 2023 de Turin, en Italie.

Les participants en ligne peuvent également participer à l'événement VeAces et gagner des prix phygitaux en réclamant leur NFT VeAce à partir de la page d'accueil dédiée qui s'ouvrira au début du tournoi le 8 mai.

À propos de vechain

Basé à Saint-Marin, en Europe, VeChain est à l'origine de VechainThor, une plateforme leader mondiale de contrats intelligents qui mène l'adoption de la technologie blockchain dans le monde réel.

En mettant à profit les capacités des données « trustless » (informations sans intermédiaires), les contrats intelligents et les technologies de l'Internet des objets, VechainThor a permis la mise en place de solutions dans un large éventail de domaines. VeChain se tourne maintenant vers le plus grand défi de tous : concevoir des écosystèmes numériques pour favoriser la durabilité et la transformation numérique à l'échelle mondiale.

