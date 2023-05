Laffite Automobili : LA REVOLUTION EST EN MARCHE





MIAMI, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Annoncé il y a un mois, le nouveau constructeur d'Hypercars électriques Laffite Automobili crée la révolution ce mercredi 3 mai 2023 en dévoilant, au Grand Prix de Miami, ses premiers modèles dans un événement historique.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/English/9167851-laffite-automobili-the-revolution-has-begun/

Au coeur même du village F1, Laffite Automobili présente ses trois premiers modèles, la LM1, l'Atrax et la Barchetta ainsi que leurs deux premières déclinaisons, l'Atrax Stradale et la Barchetta Coupe.

Ces premiers véhicules incarnent la philosophie et l'âme qu'ont insufflés Pascal Cohen et Bruno Laffite, les deux fondateurs, à cette marque incroyable : des voitures de course homologuées pour la route. Laffite Automobili, qui puise son ADN dans la compétition, le luxe, le lifestyle et les valeurs humaines. et ses deux fondateurs surnommés les "Gemelli" (jumeaux en italien), ont oeuvré pour réunir autour d'eux une prestigieuse équipe capable de donner corps à leur vision. Au terme de cinq années d'investissements massifs, de recherche et de développement, les deux complices et leurs partenaires sont parvenus à satisfaire les exigences les plus extrêmes en matière de design, d'ingénierie et de performance, et ainsi redistribuer les cartes du monde de l'Hypercar.

"Pour Bruno comme pour moi" déclare Pascal Cohen, cofondateur et CEO de Laffite Automobili;, "notre volonté première a été de créer une marque qui réunisse la grande famille du sport automobile. C'est quelque chose d'unique, d'historique. C'est pourquoi j'ai eu tout de suite à coeur de ne pas produire une, mais trois voitures et de constituer immédiatement cette gamme transversale de produits aussi exceptionnels. Nous sommes les seuls à ce jour à offrir ces trois types de voitures dont deux sont positionnées dans deux segments totalement novateurs, la LM1 et l'Atrax. Nous voulions répondre aux attentes très différentes de nos collectionneurs. And the best is yet to come."

En s'appuyant sur le talent et l'experience de leurs partenaires GFG Style, pour la partie design, et LM Gianetti, pour la partie recherche, développement et production, Laffite Automobili a créé une gamme de voitures époustouflantes, inspirées par la compétition automobile, mais destinées à la route.

Véritable oeuvre d'art, délivré en édition très limitée (entre 24 et 26 exemplaires), chaque modèle de Laffite Automobili est conçu comme une voiture unique.

Vidéo du lancement:

www.youtube.com/watch?v=fMqAn1NlWBk

Press kit : https://we.tl/t-0WGmZLAolu

Contact: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2069699/Laffite_Automobili.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2069698/Laffite_Automobili_Logo.jpg

4 mai 2023 à 10:44

