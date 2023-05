Air Canada tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 12 mai 2023





Les experts-conseils en vote par procuration ISS et Glass Lewis recommandent d'appuyer toutes les propositions

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Air Canada tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le vendredi 12 mai 2023. La réunion débutera à 10 h 30 (heure de l'Est) et sera accessible uniquement en direct sur le Web à l'adresse https://aircanada.com/AGM.

Air Canada a également le plaisir d'informer ses actionnaires qu'Institutional Shareholder Services Inc. et Glass, Lewis & Co., LLC, deux agences de premier plan spécialisées dans le vote par procuration, ont recommandé que les actionnaires d'Air Canada votent en faveur de tous les points à l'ordre du jour indiqués dans la circulaire de l'assemblée de la Société.

Les actionnaires inscrits le 14 mars 2023 et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront assister et participer à l'assemblée et voter à l'avance en ligne, sur les points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'élection des administrateurs pour un mandat prenant fin à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, la nomination des auditeurs, l'examen et l'approbation, à titre consultatif et sans valeur contraignante, de l'approche d'Air Canada en matière de rémunération des hauts dirigeants, et la reconduite du régime de droits des actionnaires. De plus amples renseignements sur l'assemblée sont fournis dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction d'Air Canada, qui est disponible dans le site Web d'Air Canada à l'adresse aircanada.com/investisseurs , et à sedar.com .

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent soumettre des questions à l'avance, d'ici le 11 mai 2023 à 9 h 30 (heure de l'Est), ou pendant l'assemblée virtuelle. De plus amples renseignements sur l'assemblée, notamment sur la façon de voter et de poser des questions, peuvent être obtenus sur le site Web d'Air Canada à l'adresse aircanada.com/investisseurs.

Les membres des médias et le public sont également invités à assister à l'assemblée, en mode écoute seulement.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

