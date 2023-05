Ericsson et Eastlink annoncent un nouvel accord de trois ans qui élargit leur partenariat existant de 10 ans et accélère la modernisation des réseaux mobiles et le déploiement de la 5G





HALIFAX, N.É., le 4 mai 2023 /CNW/ - Ericsson (NASDAQ : ERIC) a annoncé aujourd'hui la prolongation de son partenariat de 10 ans avec Eastlink, qui renforcera le service de réseau mobile 5G dans les centaines de communautés desservies par Eastlink. À la suite du lancement du réseau 5G d'Eastlink avec son réseau d'accès radio (RAN) performant et économe en énergie l'année dernière, Ericsson commencera à fournir des radios à bande moyenne de 3500 MHz et un soutien de réseau central amélioré pour la voix et les données.

« Eastlink s'est fermement engagé à faire en sorte que ses clients aient accès aux technologies et aux services les plus récents, où qu'ils se trouvent, pour leur travail et leur vie en ligne, a déclaré Jeff Gillham, PDG d'Eastlink. La poursuite de notre partenariat avec Ericsson, un leader mondial du secteur, nous aidera à fournir à nos clients l'ensemble des expériences 5G de la prochaine génération ».

Eastlink a lancé son réseau 5G alimenté par la technologie Ericsson au mois de mars 2022. Son premier site a été activé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Les deux entreprises ont depuis travaillé ensemble pour construire une infrastructure 5G robuste qui contribuera à transformer les industries et à améliorer considérablement les expériences quotidiennes de ses clients. Dans le cadre de ce partenariat nouvellement élargi, les entreprises activeront le spectre de 3500 MHz d'Eastlink, ce qui permettra d'améliorer encore la couverture, de réduire la latence et de fournir des vitesses encore plus rapides.

« La 5G a le pouvoir de transformer nos vies et nos entreprises, et notre partenariat de longue date a contribué à assurer que les clients d'Eastlink ont accès à une technologie 5G de classe mondiale, a déclaré Jeanette Irekvist, présidente d'Ericsson Canada. Nous sommes fiers de poursuivre notre parcours ensemble alors que nous offrons des innovations et des expériences améliorées pour les années à venir grâce à des réseaux de prochaine génération robustes, fiables et durables ».

Première entreprise au Canada à mettre entièrement hors service l'ancienne technologie 3G pour faire place aux capacités de réseau les plus avancées de la 5G, Eastlink a investi près de 500 millions de dollars depuis son lancement en 2013 pour faire croître son service mobile dans l'ensemble de sa zone de couverture canadienne.

PERSONNE-RESSOURCE :

Ericsson Newsroom

[email protected] (+46 10 719 69 92)

[email protected] (+46 10 719 00 00)





Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2068849/Ericsson.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657835/Ericsson_Logo.jpg

SOURCE Ericsson

4 mai 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :