/R E P R I S E -- 30e anniversaire du Mouvement ACTES de la CSQ - Le Rendez-vous de la jeunesse engagée s'amorce à Sherbrooke les 4 et 5 mai/





SHERBROOKE, QC, le 3 mai 2023 /CNW/ - Les 4 et 5 mai prochains se tiendra, à l'Université de Sherbrooke, le Rendez-vous de la jeunesse engagée. Plus de 500 personnes sont attendues pour cet événement qui combinera réflexion, réseautage, mobilisation et festivités pour des membres engagés du Mouvement ACTES, des élèves et étudiantes et étudiants du primaire à l'université, des jeunes syndicalistes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), des chercheuses et des chercheurs ainsi que des partenaires du milieu communautaire et d'organismes non gouvernementaux.

Ce grand rassemblement, qui permettra également de souligner les 30 ans du Mouvement ACTES de la CSQ, réunira le Réseau des jeunes de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), le Rassemblement Jeunesse ACTES 2023, animé par la Fondation Monique-Fitz-Back, et le Colloque Engagement social et environnemental, bien-être et réussite éducative des jeunes d'âge scolaire.

L'événement se tiendra dans un cadre enchanteur sur le campus de l'Université de Sherbrooke, maintes fois primé pour ses innovations en matière d'environnement. Il se terminera dans une grande mobilisation signée Oxfam-Québec.

C'est dans ce cadre que se tiendra une panoplie d'activités, dont :

Une activité d'ouverture sur le thème « De la parole aux ACTES! » se déroulant au stade de l'Université de Sherbrooke ;

; De nombreux ateliers et conférences;

Le dévoilement d'une oeuvre coordonnée par l'artiste Wartin Pantois;

Un spectacle à saveur engagée au Théâtre Granada ;

; Un espace kiosques regroupant partenaires et chercheuses et chercheurs;

Des activités ludiques et de plein air pour les jeunes;

Une grande mobilisation pour la transition écologique et la justice sociale.

« Nous sommes très fiers de célébrer le 30e anniversaire de notre Mouvement ACTES dans le cadre d'un événement plus grand, qui fédère plusieurs organisations, militantes et militants, jeunes et moins jeunes, toutes et tous engagés pour un monde meilleur », souligne Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ.

À noter que les porte-parole suivants sont disponibles sur place pour des entrevues :

Éric Gingras , président de la CSQ;

, président de la CSQ; Anne Dionne , vice-présidente de la CSQ;

, vice-présidente de la CSQ; Laure Waridel , écosociologue;

, écosociologue; Frédérick L. Philippe, professeur titulaire et chercheur à l'UQAM;

professeur titulaire et chercheur à l'UQAM; Martine Chatelain , enseignante retraitée et Mouvement ACTES;

, enseignante retraitée et Mouvement ACTES; Salma Nassiri , élève de l'école secondaire Mont Notre-Dame;

, élève de l'école secondaire Mont Notre-Dame; Benoît Mercille , directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back;

, directeur général, Fondation Monique-Fitz-Back; Marie-Jeanne Bélanger, agente de mobilisation citoyenne, Oxfam-Québec.

Vous trouverez sur le site delaparoleauxactes.lacsq.org plus d'informations sur la programmation, les invités et les activités prévues.

SOURCE CSQ

4 mai 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :