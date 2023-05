/R E P R I S E -- AVIS MÉDIAS - La marche Faites un pas vers les jeunes présentée par BMO pour Jeunesse, J'écoute se déroulera dans 17 collectivités du Canada le 7 mai/





MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - On demande aux médias d'aider à faire passer le mot pour rallier le soutien et sensibiliser les gens à la santé mentale des jeunes d'un océan à l'autre.

La marche Faites un pas vers les jeunes présentée par BMO pour Jeunesse, J'écoute se déroulera dans 17 collectivités du pays pour sensibiliser les gens et recueillir des fonds pour Jeunesse, J'écoute, afin de donner espoir aux jeunes et de leur permettre de s'épanouir dans leur monde.

La marche de cinq kilomètres est un événement accueillant pour les familles et les animaux de compagnie.

Ensemble, nous pouvons dire #liberetesemotions et montrer aux jeunes qu'ils ont toujours un endroit où vivre leurs émotions.

Aidez-nous à attirer l'attention sur cette initiative en faisant savoir aux Canadiens comment ils peuvent y prendre part.

Détails de la marche Faites un pas vers les jeunes présentée par BMO :

QUI? Des représentants de Jeunesse, J'écoute et de BMO seront disponibles pour des entrevues sur place à chaque endroit.



QUAND? Dimanche, 7 mai 2023



OÙ?

* Toutes les heures de départ sont locales.

PROVINCE ADRESSE INSCRIPTION* DÉBUT DE LA MARCHE* Alberta Peace Park 844 2nd Ave, SW Calgary 9 h 30 11 h Sir Wilfred Laurier Park 13315 Buena Vista Road NW Edmonton 9 h 30 11 h Colombie-Britannique David Lam Park 1300 Pacific Blvd Vancouver 9 h 30 11 h Manitoba Université de Winnipeg - Axworthy Health & RecPlex 350 Spence Street Winnipeg 10 h 11 h Nouveau-Brunswick Parc Riverfront 110, boul. de l'Assomption Moncton 10 h 11 h Parc Rockwood - A-Frame Picnic Area 55 Lake Drive S. Saint-Jean 10 h 11 h Terre-Neuve-et-Labrador Bowring Park - Bungalow 305 Waterford Bridge Road

St. John's 11 h Midi Nouvelle-Écosse Emera Oval 5775 Cogswell Street Halifax 10 h 11 h Ontario Ashbridges Bay Park 1561 Lakeshore Blvd. E. Toronto 8 h 10 h Streetsville Memorial Park 335 Church Street Mississauga 8 h 10 h Boyd Conservation Area, Hillview Park 8739 Islington Ave Vaughan 9 h 10 h Southshore Community Centre 205 Lakeshore Dr. Barrie 9 h 30 11 h Waterloo Region & Doon Heritage Village 10 Huron Road Kitchener 8 h 30 10 h 30 Springbank Gardens 285 Wonderland Road S. London 8 h 30 10 h Parc Andrew Haydon 3169, av. Carling Ottawa 8 h 30 10 h Québec Parc Angrignon 3400, boul. des Trinitaires Montréal 8 h 30 10 h 30 Saskatchewan Saskatoon Fieldhouse 2020 College Drive Saskatoon 10 h 11 h 30

Si vous ne pouvez pas être présent en personne, rejoignez-nous virtuellement à l'adresse faitesunpasverslesjeunes.ca/Emplacement.

COORDONNÉES DES MÉDIAS : RSVP

Veuillez confirmer votre participation par courriel avant le 6 mai en envoyant les informations suivantes à [email protected] ou à [email protected] :

Nom

Organe de presse

Numéro de téléphone

Courriel

Lieu de la marche

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale en ligne au Canada, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien bilingue gratuit et confidentiel. En tant qu'experts en soins virtuels du pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace fiable où obtenir du soutien par téléphone, par texto ou par le biais de ressources autogérées, à tout moment de crise ou de besoin.

Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada est en mesure d'obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des intervenants, des entreprises partenaires et des administrations publiques pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site jeunessejecoute.ca.

