Glen LeBlanc prend sa retraite à titre de chef des affaires financières de BCE; Curtis Millen le remplacera à partir du 1er septembre 2023





Glen LeBlanc prend sa retraite à titre de chef des affaires financières après 30 ans de service, il conserve ses fonctions de vice-président exécutif, région Atlantique, et de président du conseil d'administration de Northwestel.

prend sa retraite à titre de chef des affaires financières après 30 ans de service, il conserve ses fonctions de vice-président exécutif, région Atlantique, et de président du conseil d'administration de Northwestel. Curtis Millen deviendra le chef des affaires financières à partir du 1er septembre 2023.

MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que Glen LeBlanc, vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE et de Bell Canada prendra sa retraite à titre de chef des affaires financières à compter du 1er septembre 2023. Curtis Millen, actuellement premier vice-président, stratégie de l'entreprise et trésorier, sera promu au poste de chef des affaires financières.

Glen continuera d'exercer ses fonctions de vice-président exécutif, région Atlantique, de président du conseil d'administration de Northwestel, et de membre du conseil d'administration et président du comité de vérification de Maple Leafs Sports & Entertainment. Afin d'assurer une transition en douceur des opérations financières de BCE, il continuera d'offrir son leadership et ses conseils jusqu'à la fin de décembre 2023.

« La contribution de Glen a été essentielle au succès continu de Bell au cours des trois dernières décennies, particulièrement durant ses 18 ans à titre de chef des affaires financières, d'abord de Bell Aliant, puis de BCE. Grâce à son orientation stratégique, à son leadership et à son sens aigu des affaires et des finances, il a mené BCE et Bell lors de l'exécution de nombreuses initiatives stratégiques. Sous le leadership de Glen, Bell a atteint une position financière solide, avec un bilan impressionnant, un flux de trésorerie important et une excellente solvabilité des régimes de retraite. Les dépenses en immobilisations de Bell ont ainsi pu être accélérées en vue de consolider le leadership et la compétitivité de notre réseau, le meilleur du marché. Ces dernières années, sa discipline financière et ses directives nous ont notamment aidés à surmonter les effets de la pandémie de COVID-19, ce qui nous a permis de continuer d'avancer sur des bases solides et de faire progresser notre stratégie d'entreprise. Je suis honoré de compter Glen parmi mes amis et je me réjouis de pouvoir continuer de collaborer avec lui. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

« Je suis extrêmement fier de ce que j'ai accompli à ce jour chez Bell et Bell Aliant. Je suis heureux de continuer à assumer mes rôles de président et de vice-président exécutif, pour ainsi me concentrer à faire la promotion des retombées des investissements de Bell au Canada atlantique auprès de notre clientèle et de nos collectivités. Je souhaite profiter de l'occasion pour féliciter Curtis pour son nouveau rôle. Je suis convaincu qu'il est la meilleure personne pour ce poste. »

- Glen LeBlanc, vice-président exécutif et chef des affaires financières, et vice-président exécutif, région atlantique

Curtis Millen nommé chef des affaires financières

Curtis Millen, actuellement premier vice-président, stratégie de l'entreprise, et trésorier, deviendra chef des affaires financières à compter du 1er septembre 2023.

« Je suis heureux que Curtis devienne notre chef des affaires financières, à partir du 1er septembre 2023. Au cours de ses 15 années chez Bell, Curtis a guidé un grand nombre d'investissements et d'acquisitions, notre stratégie pour la vente aux enchères de spectre et un large éventail d'initiatives stratégiques d'entreprise. Grâce à sa vaste expérience en stratégie d'entreprise, en finances, ainsi qu'en fusions et acquisitions, il est un haut dirigeant respecté dans l'organisation. J'ai hâte de pouvoir collaborer encore plus étroitement avec Curtis alors que nous positionnons Bell sur la voie de la réussite. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

Curtis Millen s'est joint à l'équipe Bell en 2008 à titre de directeur, stratégie de l'entreprise, fusions et acquisitions. Il a ensuite occupé divers postes de direction aux responsabilités croissantes. Les plus récents rôles qu'il a occupés sont ceux de premier vice-président, stratégie de l'entreprise, et trésorier, chef de Bell Capital de risque et président de BIMCOR. BIMCOR est une filiale en propriété exclusive de Bell et l'une des plus importantes entreprises de gestion de régimes de retraite du secteur privé au Canada. Curtis restera basé au siège social de Bell à Montréal.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au Canada.1 Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, de médias Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

___________________________________ 1 Selon le total des produits des activités ordinaires et le total des connexions clients combinées.

Questions des médias

Caroline Audet

1 888 482-0809

[email protected]

Questions des investisseurs

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

SOURCE Bell Canada

4 mai 2023 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :