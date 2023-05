CyberCatch annonce l'embauche d'un vice-président et chef, Ventes mondiales, pour stimuler la croissance des ventes





VANCOUVER (C.-B.) et SAN DIEGO, le 4 mai 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. « CyberCatch » ou la « Société ») ( TSXV : CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, est heureuse d'annoncer l'embauche d'un chef des ventes chevronné et efficace pour stimuler les ventes mondiales de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'annoncer que Ranell Gonzales s'est joint à l'entreprise en tant que vice-président et chef, Ventes mondiales, pour diriger et stimuler notre croissance des ventes. C'est un chef de file des ventes accompli, respecté et efficace qui possède une expertise particulière dans le domaine de la cybersécurité. Nous sommes très privilégiés d'avoir M. Gonzales au sein de notre équipe de direction alors que nous augmentons nos ventes de façon dynamique pour répondre à la demande du marché pour notre solution unique d'atténuation des cyberrisques en continu », a déclaré Sai Huda, fondateur et chef de la direction de CyberCatch.

M. Gonzales a plus de douze ans d'expérience à des postes de direction des ventes dans le domaine de la cybersécurité. Il se joint à CyberCatch après avoir oeuvré au sein de SecurityScorecard, un fournisseur de solutions d'évaluation de cybersécurité à l'échelle mondiale, où il a occupé le poste de vice-président adjoint, Services de cyberdéfense, et des postes de direction des ventes de plus en plus importants depuis plus de quatre ans.

Auparavant, M. Gonzales a occupé le poste de directeur des ventes chez RiskIQ, une société de cybersécurité acquise par Microsoft. Pendant plus de six ans, il a rapidement été promu à divers postes grâce à ses performances commerciales exceptionnelles, notamment comme directeur de comptes, directeur des ventes mondiales, directeur des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et chef des ventes pour l'Amérique du Nord.

« Je suis ravi de me joindre à CyberCatch pour diriger la croissance des ventes de l'entreprise et l'aider à transformer pour toujours la gestion des cyberrisques. Les possibilités offertes par CyberCatch sont énormes non seulement en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. Il est rare de voir une entreprise aussi bien positionnée pour réussir, et je me réjouis à l'idée de stimuler les ventes de façon dynamique tout en aidant à façonner la stratégie de l'entreprise pour répondre à la demande », a déclaré M. Gonzales.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV : CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en oeuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour obtenir plus de renseignements :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1853947/4016903/CyberCatch_navy_Logo_Logo.jpg

SOURCE CyberCatch

4 mai 2023 à 02:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :