Q4 Inc. annonce la nomination de Courtney Austermehle au poste de directrice du marketing





Q4 Inc. (« Q4 » ou « la société »), la plateforme d'opération de relations avec les investisseurs, est fière d'annoncer la nomination de Courtney Austermehle au poste de directrice du marketing (« CMO ») à compter du 13 mai 2024.

« Nous sommes heureux d'accueillir Courtney chez Q4 en tant que directrice du marketing et membre de notre équipe de direction », déclare Darrell Heaps, fondateur et directeur général de Q4 Inc. « Courtney apporte plus d'une décennie d'expérience de croissance de la commercialisation, une expertise SaaS, ainsi qu'une forte concentration sur les meilleures pratiques de leadership pour les organisations d'entreprise. L'étendue de ses connaissances à travers l'ensemble de la pile marketing sera un ajout bienvenu à l'équipe et nous sommes impatients de voir les nouvelles opportunités que son leadership apportera à l'entreprise. »

« Je suis ravie de rejoindre Q4 et de faire partie de l'entreprise qui redéfinit l'industrie des relations avec les investisseurs », déclare Courtney Austermehle. « En tant que fournisseur de solutions de relations avec les investisseurs leader sur le marché, j'ai hâte non seulement de travailler avec les meilleurs produits de relations avec les investisseurs, mais aussi de rejoindre une culture primée avec des membres d'équipe fantastiques. »

À propos de Courtney Austermehle

Courtney Austermehle a plus d'une décennie d'expérience dans la direction des efforts de croissance du marché mondial pour les entreprises SaaS, avec une expertise dans l'augmentation des revenus et le développement d'équipes performantes. Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice du marketing pour Constructor, une plateforme de découverte de produits par l'IA conçue pour les détaillants en ligne. Elle a en outre occupé des postes de direction chez Salsify, une plateforme de gestion de l'expérience produit (PXM), et Brandwatch, une plateforme de renseignement sur les consommateurs et de gestion des médias sociaux. Courtney est titulaire d'une licence en communication et journalisme de la Penn State University.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est la première plateforme d'opérations de relations avec les investisseurs dotée du plus grand ensemble de données exclusives sur les investisseurs au monde. Elle a été conçue pour supprimer les obstacles entre les sociétés cotées en bourse et leurs investisseurs. Q4 offre aux responsables des relations avec les investisseurs et à leurs équipes les outils nécessaires pour attirer, gérer et comprendre les investisseurs, le tout en un seul endroit. La plateforme Q4 IR Ops, basée sur l'IA, est dotée d'un système de gestion de site web simple mais efficace, d'un logiciel d'événements faciles à gérer, d'un moteur d'analyse robuste, d'un CRM rationalisé pour les investisseurs et d'une intelligence actionnariale avec des mesures améliorées pour élever les stratégies de ciblage des investisseurs. Q4 fournit les données, les informations et les flux de travail qui permettent aux équipes de relations avec les investisseurs de se focaliser sur l'essentiel : la stratégie, les relations et les valorisations premium pour leurs entreprises.

L'entreprise est un partenaire de confiance pour plus de 2600 sociétés publiques dans le monde, dont un grand nombre des marques les plus respectées au monde. Elle a instauré une culture maintes fois récompensée, au sein de laquelle ses collaborateurs s'épanouissent et progressent constamment.

Q4 est sise à Toronto et possède des bureaux à New York et à Londres. Plus d'informations : www.q4inc.com.

13 mai 2024 à 14:05

