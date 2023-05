IMPAC : Une coalition internationale de 53 ONG salue le leadership du scheik Mohammed bin Zayed dans la promotion et la protection des droits de l'homme aux Émirats arabes unis





À la veille de l'examen des Nations unies, les Émirats arabes unis ont de quoi être fiers de leur portefeuille de plus en plus impressionnant de réalisations en matière de droits de l'homme, qui établissent la norme à un niveau élevé dans un territoire difficile.

Les Émirats arabes unis présenteront leur examen périodique universel (EPU) aux Nations unies le 8 mai 2023, détaillant les progrès réalisés pour renforcer les droits de l'homme et mettre en oeuvre les obligations internationales. L'IMPAC (International Movement for Peace and Coexistence) a le plaisir d'annoncer que, selon un rapport produit par une coalition de 53 ONG chargées de surveiller la situation des droits de l'homme, les Émirats arabes unis ont réalisé des progrès significatifs en matière de promotion et de protection des droits de l'homme au cours des dernières années, et que ces progrès ont des implications importantes pour l'ensemble du Moyen-Orient.

La coalition a présenté son rapport lors d'un événement international réunissant des experts, des chercheurs et des universitaires, qui ont passé en revue les efforts et les réalisations des Émirats arabes unis au cours des cinquante dernières années. La coalition a également organisé un symposium international à Genève, parallèlement à la 52e session du Conseil des droits de l'homme, qui a examiné les défis actuels et futurs en matière de droits de l'homme aux Émirats arabes unis. Un symposium organisé par une coalition d'organisations de défense des droits de l'homme a examiné les récents progrès réalisés en matière de droits de l'homme aux Émirats arabes unis. Des experts dans le domaine des droits de l'homme et des représentants de différents pays ont participé à ce symposium.

Huit experts internationaux dans le domaine des droits de l'homme se sont exprimés lors du symposium, examinant de nombreux aspects du leadership atteint par les EAU, en particulier dans les domaines des droits civils, politiques et économiques, de la protection du climat, de l'instauration de la paix, de la promotion de la tolérance et de la coexistence humaine, de l'éducation et de la formation, ainsi que les défis auxquels les EAU sont confrontés pour renforcer leur position en tant que leader mondial dans la promotion d'une société plus juste et équitable.

La coalition a également participé à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en présentant une série de déclarations écrites au Conseil des droits de l'homme, notamment sur les réalisations impressionnantes des Émirats arabes unis en matière de justice climatique et sur leur rôle central dans l'accueil de la conférence COP28 sur le changement climatique en novembre/décembre 2023. D'autres déclarations ont fait l'éloge du développement des Émirats arabes unis dans le domaine du renforcement des stratégies nationales pour les droits de l'homme et des politiques de diffusion de la tolérance et de lutte contre la discrimination et le racisme.

Sept déclarations orales ont également été faites par les membres de la coalition au cours du débat général, notamment pour souligner et soutenir les efforts fructueux des Émirats arabes unis dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme mondial. Les efforts significatifs et le leadership des Émirats arabes unis dans la promotion des droits des femmes et du leadership mondial ont également été salués, en particulier le travail de la scheikha Fatima bint Mubarak, présidente du Conseil suprême des femmes, qui a joué un rôle de pionnière dans l'autonomisation des femmes dans le pays.

La déclaration finale a rendu hommage à l'impact global du président des Émirats arabes unis, le scheik Mohamed bin Zayed, dans la promotion de la paix, de la tolérance et de la coexistence humaine, ainsi que dans le développement d'une plus grande capacité de fraternité humaine.

