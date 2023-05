LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. ANNONCE SES RÉSULTATS EN CE QUI CONCERNE SON ACTIF GÉRÉ ET SON ACTIF SOUS SERVICES-CONSEILS AINSI QUE SES FLUX NETS POUR AVRIL 2023





WINNIPEG, MB, le 3 mai 2023 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (« IGM ») (TSX : IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats provisoires au titre du total des sorties nettes consolidées, qui s'établissaient à 477 millions de dollars en avril 2023, tel qu'il est indiqué au Tableau 1. Le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils s'élevait à 263,0 milliards de dollars au 30 avril 2023, comparativement à 260,4 milliards au 31 mars 2023 et à 257,4 milliards au 30 avril 2022. Les montants concernant l'actif géré et l'actif sous services-conseils sont indiqués au Tableau 2.

FAITS SAILLANTS D'AVRIL

Société financière IGM - L'actif géré et l'actif sous services-conseils se sont établis à 263,0 milliards de dollars, soit une hausse de 1,0 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 477 millions de dollars, comparativement à des sorties nettes de 111 millions en avril 2022. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 327 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 85 millions en avril 2022.

IG Gestion de patrimoine - L'actif sous services-conseils s'est établi à 117,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,2 % par rapport au mois dernier. Le total des sorties nettes s'est établi à 252 millions de dollars, comparativement à des entrées nettes de 42 millions en avril 2022.

Mackenzie - L'actif géré s'est établi à 195,7 milliards de dollars, soit une hausse de 1,0 % par rapport au mois dernier. Le total des rachats nets s'est établi à 245 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 61 millions en avril 2022. Les rachats nets de fonds d'investissement se sont établis à 88 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 50 millions en avril 2022.

Tableau 1 - Flux bruts et flux nets

Gestion de patrimoine

Gestion d'actifs

(en millions de dollars) (non audité) IG Gestion de

patrimoine Investment

Planning

Counsel Total

Mackenzie Société

financière IGM Pour le mois clos le 30 avril 2023





















Flux nets













































Ventes nettes de fonds communs de placement (232,7)

(6,1)

(238,8)



(150,4)

(389,2)

Créations nettes de parts de FNB -

-

-



62,21

62,2

Ventes nettes de fonds d'investissement4 (232,7)

(6,1)

(238,8)



(88,2)

(327,0)

Ventes nettes de comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels -

-

-



(157,2)2

(157,2)

Ventes nettes au titre de l'actif géré (232,7)

(6,1)

(238,8)



(245,4)

(484,2)

























Ventes nettes de fonds d'investissement de Mackenzie



1,7

1,73



































Ventes nettes des produits d'IGM (232,7)

(4,4)

(237,1)



































Autres flux nets (18,9)

25,7

7,4







7,4

























Flux nets (251,6)

21,3

(229,7)



(245,4)

(476,8)3

























Flux bruts





















Ventes brutes de fonds communs de placement 718,4

82,0

800,4



518,2

1 318,6

Entrées brutes des courtiers 772,9

315,6

1 088,5







1 088,5





Tableau 2 - Actif géré et actif sous services-conseils4

(en millions de dollars) (non audité) Avril

2023 Mars

2023 Variation en %

sur 1 mois Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 105 424

104 069

1,3 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 11 860

11 804

0,5 % Actif sous services-conseils 117 284

115 873

1,2 % Investment Planning Counsel











Actif géré 4 894

4 834

1,2 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 26 275

26 092

0,7 % Actif sous services-conseils 31 169

30 926

0,8 % Total











Actif géré 110 318

108 903

1,3 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 38 128

37 889

0,6 % Actif sous services-conseils 148 446

146 792

1,1 %













Gestion d'actifs











Mackenzie











Fonds communs de placement 56 897

56 490

0,7 % FNB 5 208

5 086

2,4 % Fonds d'investissement 62 105

61 576

0,9 %













Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 6 798

6 826

(0,4) % Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 49 044

48 582

1,0 % Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 55 842

55 408

0,8 %













Total de l'actif géré des tiers 117 947

116 984

0,8 % Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 77 739

76 785

1,2 % Total 195 686

193 769

1,0 %













FNB distribués à des tiers 5 208

5 086

2,4 % FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 933

7 764

2,2 % Total des FNB 13 141

12 850

2,3 %













Données consolidées











Actif géré 228 265

225 887

1,1 % Autres éléments de l'actif sous services-conseils 34 767

34 561

0,6 % Actif géré et actif sous services-conseils5 263 032

260 448

1,0 %



Tableau 2a - Reclassement de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils4

(en millions de dollars) (non audité) Mars

2023 Reclassement de

2023 Mars

2023 Gestion de patrimoine











IG Gestion de patrimoine











Actif géré 103 144

925

104 069

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 12 729

(925)

11 804

Actif sous services-conseils 115 873

-

115 873

Investment Planning Counsel











Actif géré 4 834





4 834

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 26 092





26 092

Actif sous services-conseils 30 926





30 926

Total











Actif géré 107 978

925

108 903

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 38 814

(925)

37 889

Actif sous services-conseils 146 792

-

146 792















Gestion d'actifs











Mackenzie











Fonds d'investissement 62 501

(925)

61 576















Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 6 826





6 826

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 48 582





48 582

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 55 408





55 408















Total de l'actif géré des tiers 117 909

(925)

116 984

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 75 860

925

76 785

Total 193 769

-

193 769

Données consolidées











Actif géré 225 887





225 887

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 34 561





34 561

Actif géré et actif sous services-conseils5 206 448





260 448





Les résultats provisoires au titre de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen depuis le début du trimestre sont présentés dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Actif géré moyen et actif sous services-conseils moyen

(en millions de dollars) (non audité) Trimestre à ce jour en 2023 Gestion de patrimoine



IG Gestion de patrimoine



Actif géré 104 618

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 11 819

Actif sous services-conseils 116 437

Investment Planning Counsel



Actif géré 4 841

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 26 207

Actif sous services-conseils 31 048

Total



Actif géré 109 459

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 38 019

Actif sous services-conseils 147 478







Gestion d'actifs



Mackenzie



Fonds communs de placement 56 576

FNB 5 130

Fonds d'investissement 61 706







Comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 6 811

Comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie 48 813

Total des comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels 55 624







Total de l'actif géré des tiers 117 330

Comptes gérés à titre de sous-conseiller et actif géré du secteur Gestion de patrimoine 77 179

Total 194 509







FNB distribués à des tiers 5 130

FNB détenus dans les produits gérés d'IGM 7 837

Total des FNB 12 967







Données consolidées



Actif géré 226 789

Autres éléments de l'actif sous services-conseils 34 674

Actif géré et actif sous services-conseils6 261 463



1. Les créations nettes de parts de FNB excluent les créations nettes de parts de FNB de 74,1 millions de dollars provenant des produits gérés d'IGM et les flux dans les fonds d'investissement s'élevant à 3,8 millions provenant du secteur IG Gestion de patrimoine. 2. Exclut les comptes gérés à titre de sous-conseiller de la Canada Vie et du secteur Gestion de patrimoine. 3. Des flux nets dans les fonds d'investissement de Mackenzie s'élevant à 1,7 million de dollars provenant d'Investment Planning Counsel ont été éliminés à la consolidation. 4. Avec prise d'effet en janvier 2023, les produits (fonds) de Mackenzie vendus par l'intermédiaire d'IG Gestion de patrimoine sont présentés dans l'actif géré d'IG Gestion de patrimoine et dans les comptes gérés à titre de sous-conseiller et l'actif géré de Mackenzie du secteur Gestion de patrimoine. Avant janvier 2023, ces actifs étaient présentés dans les autres actifs administrés d'IG Gestion de patrimoine et dans les fonds d'investissement de Mackenzie. Ces actifs sont éliminés à la consolidation. 5. Dans le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils, au 30 avril 2023, un montant de 3,4 milliards de dollars au titre des fonds d'investissement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Investment Planning Counsel est éliminé à la consolidation (31 mars 2023 - 3,3 milliards). 6. Dans le total de l'actif géré moyen et de l'actif sous services-conseils moyen, un montant de 3,3 milliards de dollars au titre des fonds communs de placement de Mackenzie distribués par l'intermédiaire du secteur Investment Planning Counsel est éliminé à la consolidation.



Glossaire

Les « ventes brutes/ventes nettes de fonds communs de placement » et l'« actif géré des fonds communs de placement » reflètent les résultats des fonds communs gérés par les sociétés en exploitation respectives et, en ce qui concerne le secteur Gestion de patrimoine, comprennent aussi d'autres services de gestion de portefeuille discrétionnaire fournis par les sociétés en exploitation, y compris les programmes de comptes à gestion distincte.

Les « FNB » représentent les fonds négociés en bourse gérés par Mackenzie.

Les « comptes à gestion distincte d'investisseurs institutionnels » représentent les mandats de conseiller et de sous-conseiller en matière d'investissement auprès d'investisseurs institutionnels au moyen des comptes à gestion distincte.

Les « autres entrées nettes des courtiers » et les « autres éléments de l'actif sous services-conseils » représentent les produits d'épargne financière détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine qui ne sont pas investis dans des produits ou des programmes liés aux activités de gestion de placement menées par ces sociétés en exploitation. Ces produits d'épargne comprennent des fonds d'investissement gérés par des tiers, des placements directs en titres de capitaux propres et en titres à revenu fixe et des produits de dépôt.

L'« actif sous services-conseils » représente tous les produits d'épargne détenus dans les comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine.

Les « flux nets » représentent le total des cotisations nettes, en numéraire ou en nature, portées aux comptes des clients des sociétés en exploitation du secteur Gestion de patrimoine et les ventes nettes globales du secteur Gestion d'actifs.

Le secteur « Gestion de patrimoine » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de planification financière et de services connexes à des ménages canadiens. Ce secteur comprend les activités d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel. Ces sociétés sont des organisations de distribution au détail qui offrent des services aux ménages canadiens par l'entremise de leurs courtiers en valeurs mobilières, de leurs courtiers en épargne collective (fonds communs de placement) et d'autres filiales autorisées à distribuer des produits et des services financiers. La plus grande partie des produits de ce secteur sont tirés de la prestation de conseils financiers et de la distribution de produits et de services financiers à des ménages canadiens. Ce secteur comprend aussi les activités de gestion de placement de ces organisations, notamment des services de gestion de fonds communs de placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire.

Le secteur « Gestion d'actifs » reflète les activités des sociétés en exploitation qui sont principalement axées sur la prestation de services de gestion de placements et représente les activités de Placements Mackenzie. Les services de gestion de placements sont fournis pour une gamme de fonds d'investissement qui sont distribués par l'intermédiaire de courtiers et de conseillers financiers externes, de même que par l'intermédiaire de mandats de services-conseils institutionnels pour les investisseurs de fonds de retraite et d'autres investisseurs institutionnels.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'approximativement 263 milliards de dollars. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

