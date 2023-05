Straive nomme Ankor Rai au poste de président-directeur général





SINGAPOUR, 3 mai 2023 /PRNewswire/ -- Straive, leader dans la fourniture de solutions de données/IA axées sur la technologie pour les technologies de l'éducation, la recherche et les services d'information aux principales entreprises mondiales, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Ankor Rai, leader expérimenté dans le domaine de la technologie des données, au poste de président-directeur général. Straive est détenue par BPEA EQT, qui fait partie d'EQT Group, une société d'investissement mondiale axée sur les stratégies de propriété active.

Ankor succède à Ratan Datta, qui a dirigé Straive pendant plus de 10 ans, dont les sept dernières années en tant que PDG. À compter du 1er mai, Ratan occupera le poste de vice-président afin de faciliter la transition avec Ankor et restera membre du conseil d'administration de Straive.

Ankor rejoint Straive après avoir travaillé chez EXL, où il était membre du comité exécutif et a occupé le poste de vice-président exécutif et de directeur de la technologie numérique. Pendant plus de 20 ans, Ankor a dirigé la croissance d'entreprises technologiques à forte valeur ajoutée basées sur les données en développant des solutions à fort impact pour des entreprises du Fortune 1000 en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Asie. Ankor a contribué à la croissance de l'activité analytique d'EXL, qui est passée d'une pratique analytique de niche à une puissance analytique complète. Auparavant, il était associé chez Inductis, l'un des pionniers des données et de l'analyse dans ce secteur.

« Au cours des 15 dernières années, Ratan a fortement influencé la croissance et la diversification de l'entreprise. Les changements qu'il a apportés à la stratégie et à la structure de l'entreprise permettent à Straive d'être bien positionnée pour l'avenir. Au nom de notre conseil d'administration, je tiens à remercier Ratan pour son leadership exceptionnel au sein de Straive. Ankor possède une expérience exceptionnelle dans la création d'entreprises de données, d'analyse et d'IA centrées sur le client pour servir les clients dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Je suis ravi de l'accueillir au sein de notre entreprise, et j'ai hâte de travailler avec lui, ainsi qu'avec notre talentueuse équipe de direction, pour porter Straive vers de nouveaux sommets », a déclaré Josh Blair, président du conseil d'administration.

« Je suis très enthousiaste quant aux opportunités de marché qui s'offrent à Straive. Aujourd'hui, nous aidons nos clients à créer de nouvelles données, connaissances et savoirs et à les intégrer dans des flux de travail numériques complexes pour l'apprentissage et l'éducation, la recherche scientifique et d'autres opérations commerciales. Alors que nos clients abordent de nouvelles opportunités autour des données, de l'analyse, de l'IA et des technologies numériques, les capacités de Straive sont essentielles pour exécuter ces transformations complexes de manière transparente », a commenté Ankor Rai.

« Nous sommes ravis qu'Ankor rejoigne Straive en tant que PDG. Son expérience dans la création d'entreprises d'analyse de données et d'IA à l'échelle, associée à l'expérience de l'intégration de ces capacités de nouvelle génération dans des opérations humaines en boucle repensées, est essentielle pour nos clients aujourd'hui. Nous sommes impatients qu'Ankor approfondisse notre relation avec nos clients en ajoutant davantage de valeur à leurs activités », a ajouté Hari Gopalakrishnan, associé chez BPEA EQT.

À propos de Straive (anciennement SPi Global)

Straive est une entreprise de technologie de contenu de premier plan qui fournit des services de données, une expertise spécialisée (SME) et des solutions technologiques dans de multiples domaines, tels que le contenu de recherche, l'apprentissage en ligne/les technologies de l'éducation et les fournisseurs de données/d'informations. Avec une clientèle répartie dans 30 pays à travers le monde, Straive dispose d'un pool de ressources multigéographiques réparties stratégiquement dans sept pays : Singapour (siège), l'Inde, les Philippines,les États-Unis, le Nicaragua, le Vietnam et le Royaume-Uni.

