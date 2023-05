Miriee Chang est nommée cheffe d'exploitation chez iHerb





Le poste nouvellement créé permettra de simplifier davantage les activités et d'améliorer l'efficacité opérationnelle

IRVINE, Californie, 3 mai 2023 /CNW/ - iHerb Holdings, LLC, annonce la nomination de Miriee Chang au poste de cheffe d'exploitation. Madame Chang possède une vaste expérience en leadership, ayant auparavant occupé le poste de vice-présidente à la direction du développement des affaires et de la logistique mondiale chez iHerb.

La nomination de madame Chang s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par iHerb pour améliorer sa structure opérationnelle et mieux harmoniser ses ressources afin de mieux appuyer ses possibilités de croissance mondiale. Miriee possède une vaste expérience de la logistique mondiale, des marchés internationaux et de la supervision opérationnelle, acquise au cours de plus de 15 ans de gestion d'opérations mondiales. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aidera iHerb à continuer d'élaborer des solutions novatrices et à faire progresser la mission de l'entreprise qui consiste à rendre la santé et le bien-être accessibles à tous.

« Je suis heureux d'annoncer que Miriee Chang a été promue au poste de cheffe d'exploitation chez iHerb. La détermination et la fiabilité de Miriee ont contribué à développer iHerb et à mener à bien notre mission de mettre des produits de santé et de bien-être à la disposition du monde entier, a déclaré Emun Zabihi, chef de la direction chez iHerb. Compte tenu de sa vaste expérience et de sa puissante combinaison de vision stratégique et d'acuité opérationnelle, Miriee est bien équipée pour apporter des changements positifs à l'échelle de l'organisation afin de continuer à connaître du succès à l'avenir. »

En tant que cheffe d'exploitation, Miriee supervisera l'équipe des opérations d'iHerb et les partenaires logistiques de tierces parties dans 8 centres d'exécution et plateformes d'inventaire aux États-Unis et à l'étranger. Elle supervisera également l'équipe de gestion des stocks et veillera à ce que iHerb offre les bons produits, au bon endroit et dans les quantités appropriées, afin de permettre à l'entreprise de continuer à ravir ses clients dans plus de 185 pays.

« Je suis honorée d'être nommée cheffe d'exploitation de iHerb. Les possibilités qui s'offrent à nous n'ont jamais été aussi attrayantes, et je me réjouis de continuer à aider iHerb à aller de l'avant et à mettre en oeuvre nos nombreuses initiatives stratégiques, a déclaré madame Chang. Je suis ravie d'assumer ce nouveau rôle élargi alors que nous harmonisons nos équipes afin d'améliorer nos efforts pour accroître la précision des stocks et des commandes, et d'élargir notre réseau mondial d'opérations et de logistique pour nous rapprocher de nos clients afin d'améliorer encore plus le service et d'assurer une croissance rentable. »

À propos de Miriee Chang

Miriee Chang a été nommée cheffe d'exploitation en avril 2023. C'est une professionnelle accomplie qui compte plus de 24 ans d'expérience dans des postes de direction clés. Elle a notamment occupé les postes de vice-présidente à la direction du développement des affaires et de la logistique mondiale chez iHerb, de directrice d'exploitation d'iHerb Logistics et de vice-présidente principale d'iHerb Logistics, vice-présidente de la logistique mondiale. Avant de se joindre à iHerb, madame Chang a été gestionnaire de comptes mondiaux chez FedEx Express. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences de la California State University de Los Angeles.

À propos d'iHerb

Bénéficiant de la confiance de plus de 10 millions de clients chaque année dans plus de 180 pays, iHerb permet aux gens d'améliorer leur santé, leur bonheur et leur bien-être. En tant que plateforme de commerce électronique de plusieurs milliards de dollars, nous avons pour mission d'offrir à nos clients la meilleure sélection de produits de santé et de bien-être au meilleur rapport qualité-prix possible, tout en offrant une expérience des plus conviviales. Nous croyons que la santé et le bien-être ne devraient pas être un privilège, mais un droit universel rendu possible grâce à la compassion et à notre action collective, et que tous, peu importe qui ils sont ou où ils se trouvent, devraient avoir facilement accès à des produits qui les aideront à vivre pleinement leur vie de façon plus saine. https://www.iherb.com/

SOURCE iHerb

3 mai 2023 à 06:45

