Rockwell Automation désigné Leader dans le Gartner® 2023 Magic Quadranttm pour les systèmes de gestion de la production

Rockwell Automation, numéro un mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, a annoncé aujourd'hui avoir été positionné par Gartner en tant que Leader dans le Magic Quadrant pour les systèmes de gestion de la production (MES) avec son éventail d'offres évaluées, notamment FactoryTalk MES et la plateforme Plex Smart Manufacturing Platform.1 Cette évaluation s'appuie sur des critères spécifiques analysant l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution de l'entreprise.

Rockwell Automation estime que sa reconnaissance en tant que Leader conforte sa position d'entreprise novatrice en matière de transformation numérique. Rockwell Automation s'engage auprès de ses clients au cours de leur processus de transformation numérique afin de répondre à leurs besoins en matière d'évolutivité, de flexibilité et de facilité d'utilisation dans le cadre de leurs initiatives de fabrication intelligente.

Les solutions MES de Rockwell Automation permettent aux fabricants de connecter les personnes et les systèmes, d'automatiser les processus, de suivre les données de bout en bout, ainsi que de capturer et d'analyser les informations. Ces puissantes fonctionnalités permettent aux fabricants d'atteindre de nouveaux niveaux de visibilité, de qualité et de contrôle à l'échelle de leurs activités. Cet éventail de produits offre aux fabricants une approche modulaire grâce à des solutions basées sur le cloud et sur site sur de nombreux marchés, dont les industries fortement réglementées.

« Grâce à l'expertise de Rockwell Automation en matière de fourniture de solutions MES de bout en bout, nous nous démarquons sur un marché hautement concurrentiel. Nous sommes fiers de cette reconnaissance en tant que Leader », déclare Brian Shepherd, Senior Vice President Logiciels et commandes chez Rockwell Automation. « Notre capacité à aider les fabricants à optimiser leur potentiel et à mener des activités transparentes et efficaces leur permet d'atteindre leurs objectifs commerciaux ».

Les rapports du Magic Quadrant sont le fruit d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques. Ils offrent une vue d'ensemble des positions relatives des fournisseurs sur des marchés où la croissance est forte et où la différenciation des fournisseurs est notable. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : « Leaders », « Challengers », « Visionaries » et « Niche Players ». L'étude permet aux entreprises de tirer le meilleur parti de l'analyse du marché en fonction de leurs besoins uniques en matière d'activité et de technologie.2

Les fournisseurs sont également évalués par leurs pairs sur Gartner Peer Insightstm, une plateforme publique qui présente des avis et des évaluations vérifiés et de première main sur les solutions technologiques d'entreprise par des utilisateurs finaux professionnels pour les utilisateurs finaux professionnels. Quelques exemples d'avis anonymes vérifiés par Gartner et fournis par des clients de Rockwell Automation :

« Excellente équipe de mise en oeuvre avec des délais serrés. Notre communauté d'utilisateurs a immédiatement adopté le nouveau système et nous a fait part de ses commentaires positifs ». ? Directeur des systèmes d'information dans le secteur manufacturier

« Plateforme très intuitive qui simplifie la tâche des services informatiques en général, très sûre et accessible ». ? Directeur des systèmes de gestion dans le secteur manufacturier

« Équipe de projet très compétente, forte de ses connaissances, de son expérience et de son expertise ». ? Gestion de projet - Expert réputé dans le secteur des soins de santé et de la biotechnologie

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination des gens avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 28 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.

