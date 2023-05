PUISSANCE ET IMPACT ÉCONOMIQUE DES FEMMES D'AFFAIRES: À LA RENCONTRE DE GRANDES OPPORTUNITÉS





Cap vers la réussite: 9, 10 et 11 mai 2023

LONGUEUIL, QC, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ) est fier de donner le coup d'envoi de la 10e édition de l'événement-signature Cap vers la réussite, présenté par Desjardins, qui se déroulera les 9, 10 et 11 mai prochains sous le thème PUISSANCE ET IMPACT ÉCONOMIQUE DES FEMMES D'AFFAIRES: À LA RENCONTRE DE GRANDES OPPORTUNITÉS. Plus grand rendez-vous de maillage interentreprises du Québec pour les entrepreneures, l'événement permet de tisser des liens durables entre les entrepreneures, les grandes corporations et les acteurs économiques, offrant de nombreuses opportunités pour accélérer la croissance des entreprises à propriété féminine d'ici.

Le RFAQ recevra l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, en ouverture d'événement, le 9 mai prochain. Dans le cadre d'une grande entrevue, Mme Ruth Vachon, présidente-directrice générale du RFAQ, aura l'occasion d'échanger avec lui sur la place des femmes dans l'économie et plus spécifiquement dans les secteurs de l'innovation, des sciences et de l'industrie.

« C'est avec fébrilité que je me joins à Cap vers la réussite du Réseau des Femmes d'affaires du Québec pour l'édition 2023. Il s'agira d'une occasion privilégiée pour rencontrer des entrepreneures et leaders économiques du Québec qui s'investissent à diversifier et faire croître notre économie. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre une réelle égalité entre les femmes et les hommes, particulièrement dans le monde des affaires, c'est pourquoi nous allons continuer à vous épauler et à agir concrètement.»

- François-Philippe Champage, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Agir directement sur le terrain pour faire une différence dans la croissance de nos entreprises à propriété féminine du Québec, c'est pour cette raison que je me lève tous les matins. Cap vers la réussite, c'est un moment privilégié où la magie opère. Les entrepreneures ont l'occasion de rencontrer directement de nombreux clients potentiels et de décrocher des contrats auprès de grandes entreprises. Et chaque année, nous avons des résultats concrets qui nous indiquent que c'est une formule qui a fait ses preuves et qui fonctionne. »

- Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Cap vers la réussite - 10e édition

La première journée de l'événement se déroulera en mode hybride au DoubleTree Montréal. Il sera possible de participer en présentiel à toute la programmation de la journée, ou virtuellement aux principales activités. Au programme le 9 mai : allocution et entrevue d'ouverture avec l'honorable François-Philippe Champagne, des panels, des capsules d'inspiration, des histoires à succès, un lunch et un cocktail réseautage afin de maximiser les rencontres d'affaires.

Les 10 et 11 mai, l'événement se déroulera uniquement en virtuel. En plus des capsules motivationnelles, des entretiens, et autres activités, les participantes pourront rencontrer les représentants de plus de 30 grandes entreprises intéressées à s'approvisionner auprès d'entreprises à propriété féminine.

Pendant ces trois (3) jours, les participant.e.s auront également accès à une plateforme numérique de maillage intelligent qui permet d'échanger entre elles, de s'inscrire aux différentes tables rondes ou aux rencontres individuelles avec les grandes corporations présentes.

Ayant la diversité entrepreneuriale à coeur, Desjardins souhaite offrir de réelles occasions d'affaires aux entreprises à propriété féminine. Appuyer cet événement est une façon de plus pour la coopérative de permettre à ces entreprises de croître et d'atteindre tout leur potentiel.

Vous pouvez vous inscrire à l'événement ou en savoir davantage ICI

Pour visionner l'invitation vidéo de Ruth Vachon ICI

Photo officielle de Ruth Vachon ICI Crédit photo : Gaëlle Vuillaume

À propos de Cap vers la réussite

L'événement Cap vers la réussite est organisé par le Réseau des Femmes d'affaires du Québec et présenté par Desjardins. Il est également réalisé en association avec nos partenaires Or : Banque de développement du Canada (BDC), Demers Beaulne, Exportation et développement Canada (EDC), EY, Fasken et Intuit QuickBooks; ainsi que nos partenaires Bronze, le Service des délégués commerciaux d'Affaires Mondiales Canada et Versatil.

À propos du Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier. Ces 11 dernières années, le RFAQ intensifie ses actions en misant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures afin qu'elles décrochent des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures.

Notre contribution collective à l'inspiration, à la connexion et à la propulsion des entrepreneures et des femmes d'affaires du Québec est consolidée grâce à l'appui de partenaires majeurs du secteur économique québécois. En ce sens, le RFAQ est choyé de pouvoir compter sur le soutien indéfectible et structurant de cinq partenaires piliers: la Banque de développement du Canada, BDC, Desjardins, Exportation et développement Canada (EDC), EY et Investissement Québec.

www.rfaq.ca

