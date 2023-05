L'industrie canadienne du ciment et du béton lance un plan d'action pour atteindre le net-zéro





OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - L'Association canadienne du ciment (ACC), de concert avec ses membres et ses partenaires sectoriels, a publié aujourd'hui un plan d'action intitulé Béton Zéro qui permettra à l'industrie canadienne du ciment et du béton d'atteindre ses cibles de réduction des émissions de carbone en rendant le ciment net-zéro d'ici 2050.

L'industrie a tracé la voie à suivre afin de réaliser son objectif, soit de diminuer son empreinte carbone de 40 % d'ici 2030, conformément à la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050, un partenariat unique industrie-gouvernement. De plus, elle a entamé la transition vers l'utilisation de combustibles à faible teneur en carbone et de technologies propres, afin de produire des produits de ciment et de béton à faible teneur en carbone. L'industrie du ciment et du béton est aussi la première à participer au Défi carboneutre lancé par le Canada, faisant ainsi preuve d'une transparence exemplaire en matière de communication et de vérification de la réduction de ses émissions de carbone.

Pour atteindre le net-zéro, l'industrie consacrera ses efforts à cinq actions prioritaires :

Éliminer l'utilisation du charbon et du coke de pétrole comme combustibles pour la production de clinker, tout en privilégiant les combustibles à faible émission de carbone et les combustibles de substitution, par exemple la biomasse artificielle et l'hydrogène vert. D'ici 2050, la totalité des combustibles proviendra de sources non fossiles.

Réduire le volume de clinker employé dans la production du ciment, ce qui se traduira par une diminution des émissions de CO 2 de 1,5 Mt au cours de la décennie. Après 2030, l'industrie utilisera de plus en plus des matériaux innovants, de la pouzzolane naturelle, des déchets valorisés et des matériaux recyclés. En 2050, la réduction des émissions de CO 2 générées par l'utilisation réduite du clinker dans le ciment et du ciment dans le béton, sera de l'ordre de 4,8 Mt par rapport au statu quo.

Mettre en place une capacité de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CUSC), notamment en concrétisant d'ici 2030 le premier déploiement commercial en Amérique du Nord d'un projet complet de captage et de stockage dans une cimenterie.

Promouvoir des codes, des normes et des politiques d'approvisionnement basés sur le rendement et une efficacité accrue des matériaux dans la construction.

CITATIONS

« Béton zéro fait état du chemin parcouru par l'industrie et des avancées réalisées, et montre que nous pouvons réduire davantage nos émissions. Notre plan d'action oriente les mesures que nous allons prendre et définit notre rôle dans la recherche de solutions de premier plan pour lutter contre les changements climatiques. »

David Redfern, président du conseil d'administration de l'Association canadienne du ciment

« Notre plan d'action est ambitieux et ne peut être réalisé par l'industrie à elle seule. Pour le mener à bien, nous devons absolument avoir une collaboration entre le gouvernement, l'industrie et les partenaires concepteurs, architectes et constructeurs. L'industrie canadienne du ciment et du béton est déterminée à faire ce qu'il faut pour aider le Canada à bâtir un avenir meilleur et plus propre. Ensemble, nous pouvons décarboner le béton. »

Adam Auer, président et chef de la direction de l'Association canadienne du ciment

À PROPOS DE L'ACC

L'Association canadienne du ciment (ACC) est la voix de l'industrie canadienne du ciment. Elle représente cinq entreprises intégrées verticalement qui assurent un approvisionnement local fiable en ciment pour le développement des collectivités et la construction des infrastructures essentielles du Canada. L'industrie du ciment et du béton fournit environ 158 000 emplois directs et indirects dans tout le pays, et 76 milliards de dollars en retombées économiques directes, indirectes et induites dans l'économie canadienne.

