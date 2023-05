Déclaration du premier ministre concernant le décès de Gordon Lightfoot





OTTAWA, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Gordon Lightfoot :

« J'ai été profondément attristé d'apprendre hier le décès de Gordon Lightfoot, l'un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes du Canada.

« M. Lightfoot nous a fait vivre tant de moments spéciaux au fil des ans. La carrière de M. Lightfoot s'étend sur plus d'un demi-siècle. À travers sa musique, il racontait des histoires qui immortalisaient l'esprit canadien. C'est particulièrement le cas de son emblématique Canadian Railroad Trilogy, qui fera toujours partie du patrimoine musical de notre pays.

« Quand j'étais enfant, j'ai eu le plaisir de le rencontrer lorsqu'il a passé un après-midi dans les collines de la Gatineau avec ma famille. C'est un souvenir que je chérirai toujours.

« M. Lightfoot a reçu de nombreux prix Juno et nominations aux Grammy. Il a été intronisé à l'Allée des célébrités canadiennes, au Panthéon de la musique canadienne, au Temple de la renommée de la musique country canadienne, au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et au Songwriters Hall of Fame. Il a reçu le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle en 1997, et a été nommé compagnon de l'Ordre du Canada en 2003.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Gordon ainsi qu'à ses nombreux admirateurs. Son héritage se perpétuera dans le dynamique paysage sonore canadien qu'il a contribué à façonner. »

2 mai 2023 à 08:33

