La Fondation des étoiles devient la Fondation de la recherche pédiatrique





MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - La Fondation des étoiles est fière de souligner ses 45 ans d'existence avec le changement de son nom pour mettre en valeur son champ d'expertise : la Fondation de la recherche pédiatrique. Par ce changement d'identité, la Fondation souhaite préciser son rôle unique auprès du grand public, rallier ses partenaires et donateurs, et faire rayonner les chercheurs qu'elle soutient, ainsi que leurs réalisations.

La Fondation de la recherche pédiatrique est la seule à être dédiée uniquement au financement de la recherche des maladies infantiles, toutes confondues, en synergie avec les quatre grands centres de recherche en pédiatrie du Québec. Grâce à la validation rigoureuse d'un comité de scientifiques indépendants, la Fondation accélère les avancés en soutenant des projets de recherche novateurs interdisciplinaires à leur démarrage. De plus, elle crée un effet de levier qui entraîne des investissements de 5 à 20 fois supérieurs à ceux des autres bailleurs de fonds.

«?Bien qu'il y ait plusieurs avancées depuis les 45 dernières années, encore aujourd'hui, 84 % des enfants présentent un problème de santé physique ou mentale avant l'âge de 10 ans et 45 % d'entre eux éprouvent une problématique de santé physique perçue comme étant préoccupante. La Fondation de la recherche pédiatrique est à l'écoute de l'ensemble des acteurs oeuvrant dans le domaine de la santé des enfants et des adolescents. Depuis 2008, nous avons contribué à plus de 250 projets de recherche porteurs d'espoir en mettant à profit notre expertise?pour la santé pédiatrique?», indique Josée Saint-Pierre, présidente-directrice générale de la Fondation de recherche pédiatrique.

Par ailleurs, la Fondation de la recherche pédiatrique peut compter sur le Fonds de jumelage des Bâtisseurs, créé en 2021 et composé de Power Corporation du Canada, la Banque Scotia et iA Groupe financier. Ce Fonds double les dons jusqu'à hauteur de 25?000 $ annuellement jusqu'en 2025. Cette année, le Fonds soutient les projets en prévention en santé mentale chez les jeunes.

Lancement du Concours national pour les jeunes chercheurs

Afin d'accélérer les avancées et les découvertes, la Fondation lance son Concours national pour soutenir les chercheurs en début de carrière. Elle remettra chaque année quatre bourses de 30?000 $ à de jeunes chercheurs ayant 10 ans et moins d'expérience souhaitant développer un projet novateur qui pourra éventuellement se qualifier auprès de grands organismes subventionnaires nationaux.

«?Au Québec, plusieurs organismes et fondations oeuvrent pour le bien-être et la santé des enfants au Québec, et chaque acteur joue un rôle important. Grâce à l'ajout de ce concours, nous agissons à nouveau comme accélérateur pour la recherche pédiatrique afin d'aider la guérison, le plus rapidement possible, des enfants malades et améliorer leur qualité de vie?», ajoute Alain B. Auclair, président du conseil d'administration de la Fondation de la recherche pédiatrique.

La période d'inscription pour cette première édition débutera au mois de juin 2023 auprès des centres de recherche pédiatrique et des universités.

Rappelons que la Fondation, en partenariat du Fonds de recherche du Québec Santé (FRQS) depuis 2014, soutient la relève étudiante aux études supérieures oeuvrant dans le milieu de la recherche en santé humaine. À ce jour, 52 bourses de formation totalisant plus de 2 M$ ont été octroyées conjointement à des étudiants et étudiantes à la maîtrise, au doctorat et en stage postdoctoral dans le domaine de la recherche pédiatrique.

À propos de la Fondation de la recherche pédiatrique

Depuis sa création en 1977, la Fondation de la recherche pédiatrique est la seule au Québec à être dédiée uniquement à la recherche sur les maladies infantiles, toutes maladies confondues, et à travailler en collaboration avec des chercheurs interdisciplinaires des quatre grands centres de recherche à travers le Québec (CHU Sherbrooke, CHU Québec, CHU Sainte-Justine et CUSM). Reconnue comme une source non gouvernementale importante de financement de la recherche sur les maladies infantiles au Québec, elle a versé plus de 73?millions de dollars pour le financement de projets d'envergure en recherche pédiatrique. Chaque dollar investi au départ par la Fondation peut se traduire par 5 à 20 fois plus en fonds de recherche. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le www.fondationrecherchepediatrique.ca.

SOURCE Fondation de la recherche pédiatrique

2 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :