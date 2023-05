Sappi Casting and Release annonce de nouvelles textures avant le salon interzum 2023





Sappi North America, Inc., producteur et fournisseur de premier plan de papier diversifié, de produits d'emballage et de pâte de bois à dissoudre, a annoncé la présentation de sept nouvelles textures tout juste lancées à partir de ses lignes de papier Arrio (surface finie) et Ultracast (stratifié décoratif) au salon interzum 2023 à Cologne, en Allemagne, du 9 au 12 mai 2023.

Les visiteurs du stand Sappi (N° E-048 - Hall 06.1) vivront une plongée immersive dans une expérience sensorielle de solutions de revêtement prouvant la façon dont nous percevons et expérimentons différents matériaux à travers un design naturel et notre sens du toucher. Sappi présentera Arrio, une surface stratifiée décorative qui offre une esthétique admirable, une haptique de très grande qualité ainsi qu'une résistance aux rayures et aux empreintes digitales pour les surfaces à forte usure, notamment la première texture Arrio qui porte le nom de Saffron. Saffron possède un grain de bois ondulé offrant un intense attrait visuel de profondes cannelures associé à un toucher doux et une surface très légèrement brillante.

Sappi présentera également un pack de six stratifiés décoratifs texturés et un « biolab » mettant en exergue des matériaux tels que des cuirs alternatifs biologiques avec une esthétique profitant des avantages du papier anti-adhésif de Sappi. Le pack de six comprendra ces textures nouvelles ou tout juste lancées :

Matte Stipple (pointillés mats) : ce design recouvert d'un délicat granulé s'inspire des effets du plâtre dans les revêtements décoratifs des murs et des plafonds. L'effet mat adoucit visuellement l'aspect de la texture et donne de la chaleur à l'esthétique crayeuse. L'haptique granuleuse ou sableuse procure une expérience tactile agréable.

Lunaris (lunaire) : avec son look de béton surélevé, Lunaris évoque des motifs de surface érodés par le temps, célébrant la beauté de la texture créée naturellement. La finition mate et poreuse et le toucher doux qui caractérisent Lunaris sont essentiels pour les intérieurs haut de gamme ou les environnements aux effets apaisants et réparateurs.

Koa : le motif bouclé et ondulé du Koa est sans doute l'une des plus belles textures de bois dans le catalogue de Sappi. Son design unique doté d'un micro-contraste et de qualités haptiques le font ressortir avec une incroyable réflectance optique, ce qui octroie au revêtement une qualité quasi 3D.

Kenwood CD Kenwood CD (CD pour cross direction en anglais ou direction transversale) est une version moderne et sophistiquée du célèbre design Kenwood de Sappi, destinée au marché des portes moyen et haut de gamme. Kenwood CD présente une orientation transversale unique, idéale pour les cuisines et les meubles contemporains.

Cayenne : Cayenne est une texture de bois naturelle, fraîche et tendance, inspirée d'une surface linéaire raffinée de noyer italien. La fluidité des veines sombres et la douceur du toucher sont des caractéristiques qui attirent l'attention. L'effet « waouh » qu'inspire Cayenne tient à sa finition mate élégante et fumée.

Bond : Bond complète chaque collection de stratifiés surélevés en offrant la chaleur et le confort d'une finition textile. L'aspect mat de l'ensemble est rehaussé par l'éclat subtil des fils soyeux qui se diffusent dans le tissu. Bond symbolise la beauté d'un design intemporel.

Sappi crée des produits et des textures d'avant-garde conçus grâce aux technologies de pointe de son centre d'innovation de Westbrook, dans le Maine, en s'inspirant de designs du monde entier. La vaste bibliothèque de Sappi comprend une gamme de plus de 70 textures pour les plans de travail, les comptoirs et armoires de cuisine, les revêtements de sol, les panneaux muraux et d'autres applications en stratifié. Cette vaste gamme de textures, de revêtements et de capacités de transformation fait de l'entreprise le plus grand fournisseur de papiers casting et intercalaires au monde.

« La texture, l'haptique et la fonctionnalité sont des atouts importants pour les revêtements dans notre vie, et nous cherchons constamment des moyens innovants pour transformer de nouvelles textures à travers les surfaces finies Arrio et nos papiers casting et intercalaires. Nous sommes conscients que notre ressenti provient de ce que nous voyons et touchons », a déclaré Mark Hittie, directeur de la stratégie commerciale en matière d'anti-adhérence chez Sappi North America. « Les textures présentées dans notre gamme Ultracast s'inspirent du monde réel pour offrir des expériences authentiques et concrètes, conçues dans un but précis. Nous sommes fiers d'offrir des textures supérieures d'une qualité et d'une performance incomparables aux marques qui font passer en premier l'expérience du consommateur ».

