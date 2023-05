Petite-Rivière-Saint-François signe une nouvelle entente collective d'une durée de cinq ans





PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - La Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François a signé un protocole de renouvellement de convention collective avec ses employé(e)s cols bleus et cols blancs.

C'est à plus de 75 % que les syndiqué(e)s ont entériné, lors d'une assemblée le 11 janvier dernier, l'entente de principe conclue entre leur syndicat et la Municipalité.

La convention collective était échue depuis le 31 décembre 2022. La nouvelle sera d'une durée de cinq ans et s'échelonnera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Les négociations se sont déroulées dans un climat de respect et d'écoute de part et d'autre.

« Après quelques rencontres de négociation, on peut dire que c'est mission accomplie. Nous avons pu négocier des clauses qui améliorent les salaires et les conditions de travail de nos membres. Cela permettra de conserver l'expertise et de continuer de donner un service de qualité à la population », se réjouit Bruno Lavoie, président du syndicat SCFP 5338.

« Dans un contexte où la municipalité connaît un développement économique important avec l'arrivée notamment du Club Med et de plusieurs projets immobiliers, mais surtout dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre, il était important pour les deux parties de négocier des conditions de travail qui permettent de retenir les employé(e)s et d'attirer des nouveaux(elles). C'est ce que nous avons réussi », a déclaré Caroline Bédard, conseillère du SCFP.

Le maire Jean-Guy Bouchard partage cet avis : « Dans un contexte d'inflation, de pénurie de main-d'oeuvre et de difficultés de recrutement, la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François devait mettre à niveau le salaire de ses employé(e)s afin d'attirer de nouveaux talents, mais aussi de conserver ceux déjà à l'emploi de la Municipalité. Ainsi, le résultat final est à la satisfaction des deux parties. Les nouvelles conditions de travail ont été conclues dans le cadre budgétaire prévu, et ce, sans augmentation de taxes pour les citoyens et citoyennes. »

