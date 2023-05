AVIS AUX MÉDIAS - Le Canada, le gouvernement de l'Ontario et la Première Nation du Lac La Croix feront une annonce concernant une revendication de droits fonciers issus de traités





LAC LACROIX, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Veuillez noter que Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, accompagné de l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario et ministre du Développement du Nord de l'Ontario, et de la cheffe Carrie Atatise-Norwegian de la Première Nation du Lac La Croix, célébreront le règlement de la revendication de droits fonciers issus de traités de la Première Nation du Lac La Croix.

Participation des médias :

Les membres des médias sont invités à poser des questions lors de la conférence de presse en personne. Il est impossible de participer virtuellement ou par téléphone à la conférence de presse

Date : Le mardi 2 mai 2023

Heure : 12 h (HC) / 13 h (HE)

Lieu : Première Nation du Lac La Croix

Neguaguon Lake I.R. 25D

104, rue principale

Fort Frances (Ontario)

