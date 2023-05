Le programme Bolo souligne ses cinq ans avec plus de 750?000 $ de récompenses pour appréhender les fugitifs les plus recherchés au Canada





Le suspect numéro un recherché pour une fusillade insensée lors d'un match de soccer à Toronto



TORONTO, 01 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 750?000 $ en récompenses ont été annoncés lundi, alors que le Programme Bolo marquait cinq années de campagnes visant à appréhender les fugitifs les plus recherchés du Canada.

Accompagné de silhouettes grandeur nature de 25 fugitifs au Yonge-Dundas Square de Toronto, Bolo a dévoilé son nouveau suspect numéro 1 : Cristian Adolfo Cuxum, recherché pour le meurtre éhonté d'un arbitre de 49 ans, Edwin Farley Alvarado Quintero, lors d'un match de soccer à Toronto en octobre dernier. Deux autres personnes ont été blessées dans la fusillade. Une récompense pouvant aller jusqu'à 250?000 $ a été annoncée pour toute information permettant l'arrestation de Cuxum.

Plusieurs autres suspects figurant sur la liste actualisée du Top 25, qui rassemble des informations sur les fugitifs les plus recherchés dans tout le pays, sont liés à des récompenses allant de 50?000 $ à 100?000 $.

Le directeur du Programme Bolo, Maxime Langlois, accompagné du directeur du Service de police de Toronto, Myron Demkiw, du président d'Échec au crime Toronto, Sean Sportun, et de partenaires policiers de tout le Canada, a révélé la mise à jour du Top 25, une initiative lancée pour la première fois par le Programme Bolo en avril 2022.

« Le Programme Bolo fait trois choses très importantes », explique Maxime Langlois. « Premièrement, Bolo améliore la sécurité de nos communautés, sans l'ombre d'un doute. Ensuite, il joue un rôle extrêmement important auprès des victimes et des survivants en les aidant à cheminer dans ces moments difficiles. Enfin, Bolo permet à tous de contribuer aux efforts pour arrêter les personnes accusées de crimes violents et impensables qui ignorent délibérément la primauté du droit en se soustrayant à leur arrestation ».

Le Programme Bolo a lancé sa première campagne à Toronto le 1er mai 2018. Cinq ans plus tard, les avis de recherche jaunes de Bolo ont été vus 250 millions de fois, le site web de Bolo a été consulté 3 millions de fois, les médias ont mentionné le Programme plus de 5?000 fois, 600 signalements ont été reçus et près de 40 % des 46 suspects couverts par Bolo ont été appréhendés.

« Cinq ans après le début de notre partenariat avec le Programme Bolo, je peux affirmer en toute confiance que ce Programme rend les communautés plus sûres, non seulement ici à Toronto, mais dans tout le pays », déclare Myron Demkiw, directeur du Service de police de Toronto. « La force de Bolo réside dans sa simplicité. Si un dossier est couvert par Bolo, c'est que nous ne sommes pas à la recherche de preuves. Nous ne cherchons pas non plus de témoins pour le tribunal. Tout ce dont nous avons besoin, c'est un signalement pour appréhender le suspect. Et grâce à la garantie d'anonymat offerte par Échec au crime, nous n'avons même pas besoin de savoir qui nous donne l'information. Tout le monde y gagne : les services policiers, la communauté et ceux qui font un signalement. »

Grâce à un partenariat avec les programmes Échec au crime, le Top 25 permet aux personnes qui font un signalement de garder l'anonymat et de recevoir des récompenses sans jamais parler à un enquêteur.

« Échec au crime Toronto s'engage à mobiliser la communauté pour qu'elle garde l'oeil ouvert et effectue des signalements pour enrayer la criminalité », enchaîne Sean Sportun, président d'Échec au crime Toronto. « N'oubliez pas qu'avec Échec au crime, vous restez anonyme, mais les criminels, eux, sont mis au jour. »

Top 25



Cristian Adolfo Cuxum

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense jusqu'à 250?000 $ Rabih Alkhalil

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour meurtre et liberté illégale

Récompense jusqu'à 100?000 $ Cody Casey

Recherché par le Service de police de Vancouver pour trafic de drogue et d'armes à feu Saed Osman

Recherché par le Service de police d'Edmonton pour meurtre

Récompense jusqu'à 75?000 $ Kiarash Parzham

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Talal Amer

Recherché par le Service de police de Calgary pour homicide involontaire

Récompense jusqu'à 50?000 $ Kensworth Francis

Recherché par la Police régionale de York pour meurtre Jabreel Elmi

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Rajahden Angus Campbell

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Jonathan Ouellet-Gendron

Recherché par le Service de police de Saskatoon pour meurtre Mohamed Shire

Recherché par le Service de police d'Ottawa pour meurtre Phuong Tan Nguyen

Recherché par la Police régionale de York pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Danick Miguel Bourgeois

Recherché par la Police provinciale de l'Ontario pour meurtre Malique Calloo

Recherché par le Service de police de Windsor pour meurtre Satinderjit Singh Brar

Recherché par la Gendarmerie royale du Canada pour meurtre Kamar Cunningham

Recherché par le Service de police de Toronto pour trafic d'armes à feu Youcef Bouras

Recherché par le Service de police de l'agglomération de Longueuil pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ David Allen Bonness

Recherché par le United States Marshals Service pour viol d'un enfant

Récompense de 25?000 USD Zakria Mousa

Recherché par la Police régionale de York pour tentative de meurtre Omar Abukar

Recherché par la Sûreté du Québec pour proxénétisme Daniel Tomassetti

Recherché par le Service de police d'Hamilton pour meurtre Phillip Grant

Recherché par le Service de police de Toronto pour meurtre Kier Bryan Granado

Recherché par le Service de police de Calgary pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Nouraldin Rabee

Recherché par le Service de police de Windsor pour meurtre

Récompense jusqu'à 50?000 $ Savang Sychantha

Recherché par la Police provinciale de l'Ontario pour meurtre



Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter programmebolo.org

Au sujet du Programme Bolo

Le Programme Bolo est une initiative sans précédent tirant parti des réseaux sociaux, de la technologie et de nouveaux types d'engagement pour encourager les citoyens à garder l'oeil ouvert pour les suspects les plus recherchés au Canada. En anglais, l'acronyme « BOLO » signifie Be On The Lookout, c'est-à-dire garder l'oeil ouvert, être vigilant. Le terme BOLO est communément utilisé en anglais pour désigner un individu activement recherché.

Le Programme Bolo rejoint les citoyens au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes méthodes pour les encourager à garder l'oeil ouvert. Le Programme Bolo amplifie les avis de recherche prioritaires pour lesquels les services de police canadiens ont déjà demandé l'aide du public. En coopération avec les services de police et les programmes Échec au crime canadiens, le Programme Bolo lance des campagnes d'amplification pour que ces avis rejoignent un plus large public, sur de multiples plateformes et sur de longues périodes, et offre d'importantes récompenses en argent pour inciter les citoyens à être à garder l'oeil ouvert et à transmettre des signalements aux autorités.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Une photo accompagnant le communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/922952f4-f2a3-46de-9e08-510e6f3d6c4f

1 mai 2023 à 10:30

