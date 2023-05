Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées - 5 M$ pour bonifier le soutien du travail sylvicole en forêt privée





RIMOUSKI, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Dans le but de soutenir davantage les activités d'aménagement durable en forêt privée, le gouvernement du Québec accorde une somme de cinq millions de dollars pour bonifier l'aide financière accordée aux producteurs forestiers dans le cadre du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP).

L'annonce a été faite aujourd'hui par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à l'occasion du Sommet sur la valorisation du métier d'ouvrier forestier, tenu à Rimouski.

La bonification de 5 M$ pour l'année 2023-2024 contribuera notamment à augmenter la transformation de bois en provenance de la forêt privée et à consolider l'engagement des propriétaires forestiers dans la mise en valeur de leurs boisés.

Cet ajout porte à 33,9 M$ le budget du PAMVFP pour l'exercice financier 2023-2024. Cette enveloppe budgétaire est administrée par les 17 agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Québec, ce qui permet une gestion adaptée aux besoins des régions. L'aide financière versée par le gouvernement du Québec fait du PAMVFP un levier gouvernemental pour la création de richesse en région tout en assurant une contribution essentielle à l'approvisionnement des usines de transformation du bois.

« Le potentiel d'aménagement durable des forêts privées québécoises est immense, et c'est pourquoi nous voulons augmenter notre appui aux producteurs forestiers. Avec la bonification du Programme d'aide à la mise en valeur des forêts privées, notre gouvernement continue de soutenir la création de richesse dans toutes les régions du Québec, en plus d'assurer la protection à long terme de la ressource forestière et de favoriser la décarbonation de notre économie. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

Le PAMVFP a pour objectifs :

d'augmenter la récolte de bois en provenance de la forêt privée pour approvisionner l'industrie forestière québécoise;



d'accroître le rendement ligneux et la qualité des bois de la forêt privée;



d'améliorer les connaissances et la concertation des autres planifications du territoire forestier privé;



de maintenir l'engagement des propriétaires forestiers enregistrés et d'engager de nouveaux propriétaires forestiers dans la mise en valeur de la forêt privée.

Les forêts privées ont une superficie de près de 70 000 km 2 , ce qui représente 16 % de la forêt productive québécoise . Ces boisés sont généralement situés à proximité des centres urbains, donc des axes routiers, des bassins de main-d'oeuvre et des entreprises de transformation du bois.

québécoise On compte plus 134 000 propriétaires de boisés. De ce nombre, environ 29 600 sont enregistrés comme producteurs forestiers reconnus.

