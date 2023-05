Innovaderm reconnu par les sponsors pharmaceutiques et biotechnologiques comme Champion, raflant toutes les catégories aux CRO Leadership Awards 2023





Innovaderm a été reconnu comme un Champion aux CRO Leadership Awards 2023, remportant des distinctions de meilleures performances dans toutes les catégories clés, à savoir l'expertise, les capacités, la qualité, la fiabilité et la compatibilité. Avec des notations supérieures par rapport à la moyenne pondérée d'autres CROs figurant dans l'enquête annuelle CRO Quality Benchmarking d'ISR, Innovaderm a décroché la mention spéciale de Champion.

Innovaderm est le principal CRO en dermatologie, fondé sur une expertise approfondie et plus de 20 ans de succès, offrant des capacités de service complet pour toutes les phases des essais cliniques, dans le but d'améliorer la vie des patients.

« La sélection des CRO est l'une des décisions les plus importantes et stratégiques que les sponsors d'études doivent prendre pour leurs programmes de recherche clinique. Les organisations lauréates sont sélectionnées dans chacune de ces catégories, sur la base de l'étude de marché menée par nos collègues d'ISR Reports, auprès des décideurs des entreprises commanditaires d'études au cours des 18 derniers mois. Félicitations à tous les lauréats pour votre performance exceptionnelle et votre contribution vitale à l'industrie de la recherche clinique », déclare Amit Dua, vice-président, développement du marché, Clinical Leader.

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu cette prestigieuse reconnaissance de nos clients et collaborateurs pour la troisième année consécutive », déclare Dr. Robert Bissonnette, fondateur et PDG d'Innovaderm. « C'est un immense honneur de voir notre travail reconnu par les sponsors biotechnologiques et pharmaceutiques. Chez Innovaderm, nous valorisons l'excellence dans l'exécution et la prestation de services de haute qualité, dans le but de faire avancer la recherche scientifique et médicale. »

Pour en savoir plus sur les services d'Innovaderm, visitez notre site Web.

Innovaderm Recherches Inc.

Innovaderm Recherches Inc. est le principal CRO de dermatologie à service complet. Fondé en 2000, Innovaderm s'appuie sur une expertise et une expérience approfondie permettant d'opérationnaliser tous les aspects de la recherche clinique et d'offrir l'excellence dans les études de phase précoce ou avancée. La mission d'Innovaderm est de mener des initiatives de recherche innovantes dans l'objectif d'améliorer la vie des patients.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mai 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :