Stratégie de protection du caribou : des solutions concertées existent !





SACRÉ-COEUR, QC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Boisaco prend acte de l'annonce du Ministre Charette le 25 avril dernier qui s'inscrit dans la stratégie de protection du caribou à l'étude depuis plusieurs mois.

Nous réitérons une fois de plus l'importance de bien mesurer les impacts potentiels de la stratégie en cours d'élaboration. La mise en valeur de la ressource ligneuse engendre des retombées socio-économiques très importantes pour nos milieux. À elle seule, notre organisation engendre plus de 600 emplois directs et elle implique plus de 1200 travailleurs-coopérants et citoyens-investisseurs à la propriété collective. Toutes et tous participent activement au maintien de la vitalité socio-économique des communautés dans lesquelles nous sommes profondément enracinés. Soulignons que la Haute-Côte-Nord est une région particulièrement dévitalisée, avec une baisse de 17% de sa population au cours des 15 dernières années. C'est dans ce contexte que notre organisation a été qualifiée en tant que PME la plus importante de la Côte-Nord en 2022 par le journal Les Affaires.

Au-delà des possibles impacts directs mentionnés précédemment, il est important de tenir compte également des impacts sur les autres usagers de la forêt. Le sud-ouest du réservoir Pipmuacan est en effet une zone à forte activité récréotouristique : chasse, pêche, villégiature, pourvoiries, motoneige hors-piste... Étant donné que ces activités contribuent également au dérangement d'origine humaine sur les populations de caribou forestier, il est important de bien mesurer les impacts des décisions à venir sur ces dernières.

Afin que des solutions tenant compte de la multiplicité des enjeux puissent être identifiées, nous réitérons notre volonté de collaboration et d'ouverture. Ces valeurs font partie de l'ADN de notre organisation qui est basée sur la propriété collective, la coopération citoyenne et le développement durable. Notre modèle de gestion coopérative nous amène en effet à adhérer naturellement aux principes et aux valeurs que sous-tendent le développement durable et nous souhaitons aller toujours plus loin dans cette voie.

Nous avons la conviction que la mise en valeur du bois s'inscrit en tout point vers une transition écologique indispensable pour assurer aux humains des conditions de vie durables. Dès 2016, la FAO (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture rattachée à l'ONU) appelait à utiliser les produits du bois pour lutter contre les changements climatiques. Les scientifiques du GIEC le confirment en appelant à une gestion durable des forêts pour améliorer la séquestration du carbone.

Dans le cadre de la stratégie de protection du caribou, nous avons des éléments de solutions qui méritent d'être considérés. Nous demeurons disposés à travailler de manière conjointe et concertée sur des solutions porteuses d'avenir pour toutes les parties prenantes. Nos valeurs d'équité, de justice, de respect et de partage nous permettent d'être confiant sur la possibilité de trouver des solutions innovantes axées sur le développement durable, qui permettront de maintenir la vitalité socio-économique de nos milieux, la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques.

À propos du Groupe Boisaco

Le Groupe Boisaco appartient à ses travailleurs regroupés au sein des trois coopératives de travail Cofor, Unisaco et Valisaco, ainsi qu'à plus de 800 citoyens du milieu regroupés au sein des deux sociétés de placement Investra et Intrafor. Le Groupe Boisaco a pour mission d'être un moteur de développement durable et de générer des retombées socio-économiques dans son milieu par la mise en valeur de la ressource ligneuse. Durant la dernière année, environ 600 emplois directs ont découlé des opérations de l'ensemble du groupe. Boisaco effectue les opérations forestières et la transformation des essences résineuses, Bersaco, Valibois et Forrestco effectuent la transformation des essences feuillues, les sociétés Sacopan, Ripco, et Granulco, oeuvrent dans la 2e et 3e transformation des produits conjoints alors que l'entreprise apparentée Les Bois du Fjord oeuvre dans la mise en marché, la remanufacturation et la livraison des produits finis.

1 mai 2023

