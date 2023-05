Déclaration du ministre Hussen pour le Mois du patrimoine asiatique





Aujourd'hui débute le Mois du patrimoine asiatique au Canada.

OTTAWA, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui débute le Mois du patrimoine asiatique, que nous célébrons cette année sous le thème « Des récits de détermination », représentant les progrès accomplis et les défis surmontés par les communautés asiatiques pour s'épanouir au Canada au cours des deux derniers siècles et au-delà. L'histoire des communautés dans notre pays est remplie d'épreuves et de revers, mais c'est finalement une histoire de triomphe sur l'adversité.

Ce mois nous donne l'occasion de reconnaître les nombreuses réalisations et contributions des communautés asiatiques au tissu de notre société. C'est l'occasion pour nous de reconnaître leur impact et d'honorer leur résilience, leur travail acharné et leur dévouement à enrichir notre société diversifiée.

2023 marque le 21e anniversaire de la déclaration officielle par le gouvernement du Canada du mois de mai comme Mois du patrimoine asiatique. Cette année, nous marquons également le 100e anniversaire de l'abrogation de la loi sur la taxe d'entrée et l'exclusion des Chinois, un jalon important qui nous rappelle que la haine et de la discrimination anti-asiatiques persistent au Canada, même des décennies plus tard.

La haine n'a pas sa place au Canada. Ces dernières années, nous avons assisté à une augmentation importante de la discrimination anti-asiatique et de la violence alimentée par la haine contre les communautés asiatiques. Nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour condamner, dénoncer et combattre la discrimination raciale sous toutes ses formes, peu importe où et quand elle se produit.

Le gouvernement du Canada demeure engagé à combattre toutes les formes de racisme, y compris le racisme anti-asiatique, et prend des mesures concrètes pour protéger les droits et le bien-être des communautés asiatiques ici au Canada en élaborant le Plan d'action canadien de lutte contre la haine et la nouvelle Stratégie canadienne de lutte contre le racisme. Ces politiques sont développées grâce à des consultations communautaires axées sur les expériences vécues par les communautés touchées par la haine et la discrimination dans notre pays.

En tant que ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'encourage tous les Canadiens à participer aux événements organisés d'un bout à l'autre du pays pour célébrer les communautés asiatiques, alors que nous continuons à construire un Canada plus sûr et plus inclusif, où chacun peut s'épanouir et réussir.

SOURCE Patrimoine canadien

1 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :