Kenya : un atelier sur la loi relative aux PPP organisé par la Banque africaine de développement et la compagnie d'électricité KETRACO

TUNIS, Tunisie, 24 April 2023 / PRN Africa / -- La Banque africaine de développement a récemment organisé un atelier pour les acteurs du secteur de l'énergie au Kenya, afin de discuter de la nouvelle loi sur les partenariats public-privé (PPP) de 2021 et de la manière dont elle peut faire progresser l'industrie de l'énergie du pays.

L'événement, qui s'est déroulé les 23 et 24 mars 2023, était co-organisé avec la Kenya Electricity Transmission Company (KETRACO), l'organisme de transport d'électricité du pays. Après avoir examiné l'état d'avancement de la loi, les participants ont formulé des recommandations en mesure d'accélérer le développement des PPP.

Promulguée en décembre 2021, la nouvelle loi reconnaît la nécessité d'accroître la participation du secteur privé au financement, à la construction, au développement, à l'exploitation ou à l'entretien des projets d'infrastructure ou de développement. Pour le secteur de l'énergie, les PPP contribueront à développer des lignes de production et de transport.

Outre offrir une meilleure compréhension du développement de lignes de transport via les PPP, l'atelier visait à établir des synergies clés qui puissent aider à catalyser le développement de partenariats.

Il faisait suite à une série d'échanges entre la banque et KETRACO au sujet de leur projet de programme de lignes de transport en PPP et de la nécessité de clarifier certains aspects de la loi.

La compagnie d'électricité kényane avait sollicité l'appui de la banque pour financer et organiser l'atelier pour examiner la loi et aider à acquérir les connaissances et la compréhension nécessaires pour accélérer le développement de projets de transport d'électricité privés dans le pays.

«?Une partie de notre devoir de diligence initial a indiqué qu'il y avait un manque de connaissances au sein de l'équipe de mise en oeuvre du projet PPP [de KETRACO] et, plus largement, un besoin de clarté sur la gestion des principaux intervenants dans l'évaluation, la passation de marchés et la structuration des PPP de lignes de transport?», a déclaré Angela Nalikka, responsable du développement de solutions de systèmes électriques à la Banque africaine de développement.

John Mativo, directeur général des services de développement de projets à KETRACO, a indiqué que l'atelier avait permis aux équipes de mieux comprendre la loi sur les PPP.

«?L'institution est très certainement la mieux placée pour impliquer les parties prenantes et nous sommes reconnaissants à la Banque africaine de développement pour sa contribution?», a déclaré M. Mativo.

L'événement a réuni des membres des organismes du secteur de l'électricité du pays, des ministères et des organisations de développement. Figuraient ainsi des représentants du ministère de l'Énergie, de la Kenya Power and Lighting Company Limited, de l'Autorité kényane de régulation de l'énergie et du pétrole, de la Kenya Electricity Generation Limited (KENGEN), de SwedFund et de la Société financière internationale.

