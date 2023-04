La Ville et le Port de Montréal signent l'Agenda 2030 de l'AIVP





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Réunis à l'ambassade du Canada à Paris à l'occasion d'une mission officielle, Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal (APM), et Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, ont signé l'Agenda 2030 de l'Association internationale ville-port (AIVP). À travers cet engagement, la Ville de Montréal et le Port de Montréal consolident leur volonté de réaliser conjointement, en tant que ville portuaire, les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Un agenda ambitieux

Créée en 1998, l'Association internationale ville-port a pour objectif d'améliorer la relation entre les villes et leurs ports grâce à un développement urbain, portuaire et économique plus durable, plus responsable et plus innovant. Pour guider les villes portuaires dans cette démarche, l'Agenda 2030 de l'AIVP fixe 10 objectifs à l'horizon 2030 basés sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Cette feuille de route invite donc les acteurs des villes portuaires à expérimenter des solutions innovantes sur des enjeux tels que l'adaptation au changement climatique, la transition énergétique, la mobilité durable, la culture et l'identité portuaires, l'interface ville port et la protection de la biodiversité. L'Agenda 2030 de l'AIVP vise ainsi à solidifier la relation entre ville et port dans le cadre d'une coopération mutuelle qui place le citoyen au coeur de son action.

«?La Ville et le Port de Montréal partagent une volonté commune et une vision d'avenir basées sur l'aménagement durable du territoire, la décarbonation, l'amélioration de l'interface ville-port et l'ouverture aux citoyens. La collaboration entre ces deux entités est d'autant plus naturelle qu'elle s'inscrit dans des stratégies convergentes. Grâce à l'Agenda 2030 de l'AIVP, je suis certain que nous parviendrons non seulement à renforcer les atouts de Montréal comme grande ville portuaire, mais aussi à repenser l'espace urbain selon les meilleures pratiques?», a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM.

«?Je suis très fière d'accentuer la collaboration entre la Ville et le Port de Montréal grâce à la signature de l'Agenda 2030 de l'AIVP. Les activités portuaires sont essentielles au développement économique de la métropole. En poursuivant les objectifs de l'Agenda 2030, la Ville et le Port pourront continuer de travailler à rendre ces activités plus vertes, plus durables, et mieux intégrées au tissu urbain environnant?», a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Une vision commune

Respectivement adhérentes de l'AIVP depuis 2022 et 1993, la Ville de Montréal et l'APM ont amorcé depuis plusieurs années déjà le travail pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2030.

La signature conjointe de l'Agenda 2030 par l'APM et la Ville de Montréal permettra de renforcer la collaboration et les projets communs entre les deux institutions. Rappelons que la Ville et le Port de Montréal collaborent déjà, grâce à un comité de liaison, sur plusieurs sujets tels que l'interface ville-port, la mise en valeur de la culture maritime, la protection de la biodiversité, la cohabitation avec les communautés voisines et l'adaptation au changement climatique. Rappelons également que le Port de Montréal s'est engagé à investir 10 millions de dollars, soit 1,5 % de son budget, dans l'interface ville-port pour la réalisation de projets qui amélioreront l'impact social positif des activités portuaires, et ce, au bénéfice des communautés avoisinantes des installations.

Cet engagement permettra donc de favoriser une croissance durable et une cohabitation harmonieuse avec les activités portuaires tout en contribuant à la compétitivité économique et à la transition énergétique de la métropole.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

