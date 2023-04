LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE LA SASKATCHEWAN INAUGURENT LA MISE EN CHANTIER D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS





PRINCE ALBERT, SK, le 28 avril 2023 /CNW/ - Grâce en partie à un investissement de 3,1 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ainsi que de la Ville de Prince Albert, les aînés vulnérables qui ont besoin d'un logement sûr et abordable auront bientôt accès à 11 nouveaux logements.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Alana Ross, députée provinciale de Prince Albert Northcote, au nom de Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ainsi que des représentants de la Ville de Prince Albert et de la Prince Albert Community Housing Society Inc. (PACHSI), ont officiellement célébré le début de la construction de la résidence pour aînés.

L'ensemble résidentiel comprendra deux immeubles d'un étage qui hébergeront des personnes seules et des couples à deux adresses à Prince Albert : un immeuble sera situé au 1492-7th Street East et l'autre, au 656-20th Street East. L'un des immeubles comptera six logements : trois appartements de deux chambres et trois d'une chambre. Le deuxième immeuble comprendra cinq logements : deux appartements de deux chambres et trois d'une chambre, pour un total de onze logements neufs. Grâce à ces habitations, les aînés de la collectivité auront accès à un chez-soi sûr et abordable et aux services de soutien du personnel de coordination du logement et de soutien au logement de la PACHSI. Les résidents auront accès aux services de soutien de l'organisme NCC Family Services et d'organismes métis locaux ainsi qu'à des services de santé régionaux. Ils auront l'occasion de socialiser et d'obtenir de l'aide pour l'entretien de leur logement et des repas de la popote roulante.

Les résidents devraient emménager dans les nouveaux logements à l'automne 2023.

Le financement fourni à la résidence pour aînés comprend :

2,5 millions de dollars de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

297 000 $ de la Saskatchewan Housing Corporation dans le cadre du Saskatchewan Co-investment Program (SCIP);

250 000 $ de la PACHSI;

66 000 $ dans le cadre du Programme de financement initial;

30 000 $ de la Prince Albert Affordable Housing Trust.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre collaboration continue avec tous les ordres de gouvernement afin d'obtenir des résultats significatifs et d'accroître l'abordabilité pour toutes les personnes vulnérables au Canada. Grâce à cet investissement combiné, nous créons 11 logements abordables avec services de soutien pour les aînés dans le besoin à Prince Albert. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de faire que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'appuyer cet ensemble résidentiel qui permet aux gens de vivre de façon autonome dans leur collectivité. Notre gouvernement continuera de travailler avec des partenaires pour respecter son engagement d'améliorer l'abordabilité du logement et de mieux soutenir les personnes et les familles ayant les plus grands besoins en matière de logement. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« La Prince Albert Community Housing Society est heureuse de s'associer à la Société canadienne d'hypothèques et de logement et à la Saskatchewan Housing Corporation dans le cadre du Programme de co-investissement de la Stratégie nationale sur le logement et à la Ville de Prince Albert par l'entremise de son Affordable Housing Trust. Sans le soutien des trois ordres de gouvernement, ces logements sûrs et très abordables pour les aînés autochtones à faible revenu n'auraient pas été possibles. » - Linda Boyer, gestionnaire, PACSHI

« Je tiens à remercier le gouvernement de la Saskatchewan et la Prince Albert Community Housing Society qui continuent d'offrir des options de logement aux résidents de Prince Albert. » ? Greg Dionne, maire de la Ville de Prince Albert?

Faits en bref :

Le FNCIL est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements. Le budget de 2023 propose de poursuivre sur cette lancée en affectant une plus grande partie du Fonds à la construction de logements.

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse de cet ensemble n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Le SCIP est un programme provincial qui complète le FNCIL, un programme fédéral administré par la SCHL dans le cadre de la SNL. Par l'entremise du SCIP, la Saskatchewan Housing Corporation peut offrir du financement aux promoteurs admissibles sous forme d'un prêt-subvention de 10 ans. Elle soutient ainsi la construction de logements locatifs abordables ainsi que la réparation et le renouvellement de logements abordables existants en Saskatchewan .

est un programme provincial qui complète le FNCIL, un programme fédéral administré par la SCHL dans le cadre de la SNL. Par l'entremise du SCIP, la Saskatchewan Housing Corporation peut offrir du financement aux promoteurs admissibles sous forme d'un prêt-subvention de 10 ans. Elle soutient ainsi la construction de logements locatifs abordables ainsi que la réparation et le renouvellement de logements abordables existants en . En 2019, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et du ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. PACHSI est un organisme de logement abordable de longue date qui s'associe à la Saskatchewan Housing Corporation pour aménager et exploiter un éventail de types de logements locatifs avec et sans services de soutien. L'organisme offre une grande variété de services de soutien pour la lutte à l'itinérance et à la pauvreté, et pour offrir des logements et des soins en santé mentale.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié un document intitulé Saskatchewan Plan for Growth - Vision 2020 and Beyond (en anglais seulement), qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population prévue était de 1,2 million d'habitants en 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 806 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 18 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

