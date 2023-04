Début de la onzième édition du festival du tourisme international de Silk Road à Dunhuang, dans le nord-ouest de la Chine





ZHANGYE, Chine, 28 avril 2023 /CNW/ - Un festival touristique mettant en vedette la coopération entre les pays le long de la Silk Road a débuté mercredi dans la ville de Zhangye, dans le nord-ouest de la province du Gansu, en Chine.

La cérémonie d'ouverture de la onzième édition du festival du tourisme international de Silk Road à Dunhuang, organisée conjointement par le ministère de la Culture et du Tourisme et le gouvernement provincial du Gansu, a accueilli près de 700 touristes, investisseurs et représentants des médias de 48 pays et régions le long de la « Belt and Road », en plus des clients nationaux.

L'édition de cette année vise à renforcer la coopération « une ceinture, une route » et à promouvoir la reprise du marché culturel et touristique. En plus de la cérémonie d'ouverture, une série d'événements auront également lieu pendant le festival, notamment la Silk Road Tourism Promotion Night, la Gansu Tourism Promotion & International Travel Business Cooperation Conference, le Gansu Culture and Tourism Industry Project Promotion Meeting, l'édition 2023 du Silk Road Tourism Promotion Alliance Joint Meeting, le 32e Northwest Tourism Collaboration Zone Meeting, le World Tourism Alliance - Silk Road Dialogue, la China - Central Asia Tourism Culture Week et Discover the Beauty of China.

La province du Gansu organisera également des activités d'exploration de la Silk Road afin de promouvoir davantage le marché touristique national et international et les routes touristiques de grande qualité dans la province. Des investisseurs, des représentants de la World Tourism Alliance et des représentants des médias visiteront Zhangye, Jiuquan, Jiayuguan, Dunhuang, Linxia et d'autres endroits de la province du Gansu.

Zhang Yongxia, l'un des responsables de la publicité provinciale du Gansu, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que Gansu incarne la splendeur de la civilisation et des rêves chinois, l'interprétation des échanges de poésie est-ouest et au loin, un ensemble de magnifiques montagnes et rivières au charme magnifique. « Nous tirerons le meilleur parti de nos avantages uniques en matière de patrimoine culturel et naturel, coordonnerons la protection et le développement des ressources touristiques, améliorerons les installations et les services touristiques et amplifierons l'effet global du tourisme culturel », a déclaré M. Zhang.

Gansu est le corridor naturel et le principal canal de la Silk Road reliant l'Asie centrale et occidentale, 1 600 des 7 000 kilomètres de la Silk Road se trouvent dans la province. La ville de Zhangye, qui est située sur le passage doré de l'ancienne Silk Road, est reconnue pour ses paysages uniques.

Le festival du tourisme international de Silk Road à Dunhuang, le seul festival touristique international permanent nommé en l'honneur de la Silk Road, est tenu avec succès depuis dix ans. L'événement est devenu une plateforme importante pour servir les pays longeant la Silk Road et pour permettre aux villes chinoises d'échanger des idées sur le tourisme.

