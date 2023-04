La 11e édition du festival du tourisme international de la Route de la soie à Dunhuang inaugurée dans le nord-ouest de la Chine





ZHANGYE, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Un festival du tourisme mettant en avant la coopération entre les pays situés le long de la Route de la soie a été inauguré mercredi dans la ville de Zhangye, dans la province du Gansu (nord-ouest de la Chine).

La cérémonie d'ouverture de la 11e édition du Festival du tourisme international de la Route de la soie à Dunhuang, organisée conjointement par le ministère de la Culture et du Tourisme et le gouvernement provincial du Gansu, a accueilli près de 700 touristes, investisseurs et médias venant de 48 pays et régions traversés par « la Ceinture et la Route », en plus des invités nationaux.

Le festival de cette année vise à renforcer la coopération au sein de l'initiative « Une ceinture, une route » et à promouvoir la reprise du marché culturel et touristique. Outre la cérémonie d'ouverture, une série d'événements seront organisés pendant le festival, notamment la Nuit de promotion du tourisme de la Route de la soie, la Conférence sur la promotion du tourisme et la coopération internationale en matière de voyages, la Réunion de promotion des projets de l'industrie culturelle et touristique du Gansu, la réunion conjointe de l'Alliance pour la promotion du tourisme de la Route de la soie 2023, la 32e Réunion de la zone de collaboration touristique du Nord-Ouest, le Dialogue entre l'Alliance mondiale du tourisme et la Route de la soie, la Semaine de la culture touristique Chine-Asie centrale, et À la découverte de la beauté de la Chine.

La province de Gansu mènera également des activités d'exploration de la Route de la soie afin de promouvoir davantage le marché touristique national et international, ainsi que des itinéraires touristiques de grande qualité dans la province. Les investisseurs, les représentants de l'Alliance mondiale du tourisme et les médias visiteront Zhangye, Jiuquan, Jiayuguan, Dunhuang, Linxia et d'autres lieux de la province du Gansu.

Zhang Yongxia, un responsable provincial de la publicité du Gansu, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture que la province de Gansu reflète la splendeur de la civilisation et des rêves chinois. C'est une interprétation des échanges de la poésie et du lointain entre l'Est et l'Ouest, une belle collection de montagnes et de rivières au charme magnifique. « Nous utiliserons au mieux les avantages de notre patrimoine culturel et naturel unique, nous coordonnerons la protection et le développement des ressources touristiques, nous améliorerons les installations et les services touristiques et nous amplifierons l'effet global du tourisme culturel », a déclaré M. Zhang.

Le Gansu est le corridor naturel et la voie principale de la Route de la soie reliant l'Asie centrale et l'Asie occidentale. 1 600 des 7 000 kilomètres de la Route de la soie traversent cette région. La ville de Zhangye, située sur le passage doré de l'ancienne Route de la soie, est célèbre pour ses paysages uniques.

Le Festival du tourisme international de la Route de la soie à Dunhuang, en tant que seul festival international permanent du tourisme à porter le nom de la Route de la soie, se tient avec succès depuis dix ans. L'événement est devenu une plate-forme importante au service des pays de la Route de la Soie qui permet aux villes chinoises d'échanger des idées sur le tourisme.

28 avril 2023 à 13:20

