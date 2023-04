Risen Energy publie son rapport annuel 2022, qui fait état d'une croissance 56,05 % du chiffre d'affaires en glissement annuel





NINGBO, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd., fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques à haute performance, a publié son rapport annuel 2022 le 21 avril.

En 2022, Risen Energy a réalisé un chiffre d'affaires total de 29,38 milliards de yuans (4,24 milliards USD), soit une augmentation de 56,05 % en glissement annuel. Son bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 945 millions de yuans (136,52 millions USD), soit une augmentation de 2 332,31 % en glissement annuel. Le bénéfice net hors pertes et profits extraordinaires s'est élevé à 1,026 milliard de yuans (148,22 millions USD), soit une augmentation de 258,5 % en glissement annuel.

La capacité de production annuelle de modules photovoltaïques de Risen Energy s'est élevée à 25 GW en 2022, principalement grâce à ses bases de production de Ningbo et de Yiwu dans la province du Zhejiang, de Jintan dans la province du Jiangsu, de Chuzhou dans la province de l'Anhui, de Baotou en Mongolie intérieure et de la Malaisie.

Promouvoir l'innovation en matière de R&D et construire une chaîne industrielle intégrée

En 2022, Risen Energy a mis à jour ses produits grâce aux dernières technologies innovantes. Elle a également amélioré la puissance de son module PERC monocristallin à haute performance de 210 mm pour atteindre 670 Wp max, la puissance du module TOPCon pour atteindre 690 Wp max et la puissance du module à hétérojonction pour atteindre 740 Wp max.

L'entreprise a lancé une série de nouveaux produits, en particulier des produits BIPV conçus pour les toits des bâtiments commerciaux et civils, répondant à un large éventail de scénarios d'application.

En matière de R&D innovante, Risen Energy a développé la technologie des cellules HJT à haute efficacité, qui permet d'atteindre un rendement de conversion élevé pouvant aller jusqu'à 25,5 %.

À l'heure actuelle, Risen Energy fait avancer plusieurs projets clés, notamment le projet de cellules et de modules à hétérojonction à haute efficacité de type n à très faible teneur en carbone de 5 GW et le projet de modules solaires à haute performance de 10 GW à Ninghai, dans la province du Zhejiang ; le projet de cellules solaires à haute performance de 4 GW et le projet de modules solaires à haute performance de 6 GW à Jintan, dans la province du Jiangsu; et le projet de cellules solaires à haute performance de 10 GW/an à Chuzhou, dans la province d'Anhui.

« 2022 a été une année fructueuse pour Risen Energy, car nous nous concentrons sur l'alimentation en énergie du monde grâce à des produits et des solutions de qualité supérieure et rentables. Risen Energy continuera à renforcer ses investissements dans la recherche et le développement de son activité de stockage d'énergie, à optimiser davantage la structure globale des produits et à mettre en place un plan industriel intégré afin d'accroître ses capacités de service et ses économies d'échelle », a déclaré Risen Energy.

