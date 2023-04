QUATRE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS INTÈGRENT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CPQ





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Au terme de son Assemblée générale annuelle, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier d'annoncer que quatre nouveaux administrateurs se joignent à son conseil d'administration (CA).

Les nouveaux membres qui s'ajoutent au CA sont :

Caroline Amireault , avocate et directrice générale, Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI)

, avocate et directrice générale, Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure (AQEI) Dimitri Gourdin , directeur général, Zù

, directeur général, Zù Mapi Mobwano, président et chef de la direction, ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Benoît Morin, président, Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP)

« Il me fait plaisir d'accueillir quatre nouvelles recrues aux profils diversifiés et qui apportent une expertise reconnue du milieu des affaires. Ensemble, nous ferons en sorte que le CPQ demeure l'association des employeurs la plus influente et que cette notoriété dépasse les frontières du Québec », ambitionne la présidente du CA, Mme Émilie Dussault.

Les administrateurs qui ont vu leur mandat venir à échéance sont M. Jean Bourcier de l'AQPP, Mme Johanne Jean de l'Université du Québec, Mme Lyne Duhaime de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes et M. Stéphane Raymond de Hatch.

« J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux visages qui intègrent le CA, et remercier ceux et celles qui nous quittent cette année. Merci d'être aussi engagés dans la mission du CPQ. C'est grâce à votre dévouement inestimable que notre organisation peut grandir et atteindre de nouveaux sommets », explique M. Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Pour connaître la composition entière du conseil d'administration : cliquez ici.

Le CPQ tient également à souligner la Journée internationale de commémoration des victimes d'accidents et de maladies du travail.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

