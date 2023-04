Produits Forestiers Arbec annonce l'acquisition de l'usine de panneaux OSB de Forex à Amos





MONTRÉAL, le 28 avril 2023 /CNW/ - Produits Forestiers Arbec Inc., un important producteur québécois de panneaux à lamelles orientées (OSB), est heureux d'annoncer l'acquisition de l'usine de panneaux OSB de Forex située à Amos. Arbec consolide ainsi sa position dans l'industrie forestière canadienne et détient dorénavant environ 5 % de la production de panneaux OSB en Amérique du Nord.

« Nous sommes très fiers d'accueillir les employés de l'usine Forex d'Amos dans la grande famille Arbec. Forex est une entreprise familiale innovante et performante dans ses pratiques qui, comme nous, porte une attention particulière et respectueuse à la matière première et à l'environnement. Nous sommes convaincus que cette acquisition renforcera notre engagement envers l'excellence au chapitre de la fabrication, de l'innovation et du développement durable. », a mentionné Joey Saputo, président d'Arbec.

« Nous sommes heureux qu'Arbec poursuive les activités de l'usine d'Amos et maintienne des emplois et des retombées économiques dans la région. Je remercie les employés, les clients et les fournisseurs qui ont soutenu la famille Cossette au cours des 8 dernières années dans ce projet. Leur engagement et leur dévouement ont été inestimables pour assurer la réussite de l'entreprise, et nous sommes confiants que cette transition sera également couronnée de succès. » a déclaré Yolaine Rousseau, vice-présidente exécutive de Forex Inc.

« L'usine Forex d'Amos, un élément important de l'écosystème forestier régional de l'Abitibi, s'inscrit parfaitement dans notre plan de développement axé sur les acquisitions et les partenariats régionaux et nationaux. Nous souhaitons soutenir les équipes locales à poursuivre l'innovation et l'optimisation de l'usine tout en sécurisant les emplois directs et indirects qu'elle génère. Cette acquisition nous permettra également d'augmenter les produits offerts à notre clientèle. », a souligné Serge Mercier, CPA, vice-président Finances et développement des affaires d'Arbec.

L'usine de Forex à Amos emploie 140 personnes et s'ajoute aux usines de panneaux OSB d'Arbec qui sont situées à Saint-Georges-de-Champlain au Québec et à Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Financement Corporatif KPMG inc. a agi comme conseiller financier et Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. comme conseiller juridique à Arbec Produits Forestiers dans le cadre de la transaction.

À propos de Produits Forestiers Arbec Inc.

Produits Forestiers Arbec Inc., un des principaux acteurs de l'industrie forestière québécoise spécialisée dans les panneaux OSB, est engagé à fournir à ses clients des produits de haute qualité, respectueux de l'environnement et durables. À la suite de l'acquisition de l'usine de Forex à Amos, Arbec procure de l'emploi à quelque 450 personnes dans ses usines situées au Québec et au Nouveau-Brunswick.

Par le biais de partenariats stratégiques, notamment avec Rémabec et Arbec Bois d'oeuvre, Arbec est une entreprise intégrée verticalement, des opérations forestières à la transformation du bois jusqu'à la commercialisation.

Fondé en 1988, Rémabec, le plus grand entrepreneur forestier privé au Québec, emploie environ 1150 personnes, dont plus de 700 directement par le biais de ses 50 filiales et de ses usines de transformation de bois d'essences feuillues. Pour sa part, Arbec Bois d'oeuvre Inc, fondée en 2014, opère 7 usines de transformation du bois en Mauricie, au Lac-St-Jean et sur la Côte-Nord du Québec et compte approximativement 800 employés.

Arbec détient aussi une participation dans Bioénergie AE Côte-Nord Canada Inc., une usine de production de biocarburant à base de biomasse forestière résiduelle située à Port-Cartier. Cette usine, la seule du genre au Québec, permet de convertir la biomasse forestière résiduelle en biocarburant renouvelable. Ce biocarburant remplace les produits fossiles dans des applications industrielles et permet des réductions de gaz à effet de serre importantes.

Produits Forestiers Arbec Inc. est une division de Placements Free 2 Be Inc., la société de portefeuille appartenant à l'homme d'affaires québécois Joey Saputo.

