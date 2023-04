Intersolar Europe : Agrivoltaïque ? récolter l'énergie solaire





La population mondiale est en pleine croissance, la demande de produits alimentaires également. Pour faire face à la crise climatique, le monde a besoin à la fois de terres agricoles et de surfaces pour déployer des installations photovoltaïques (PV). Conformément à l'air du temps, le photovoltaïque agricole réunit les deux mondes : l'agriculture et la production d'énergie renouvelable. Les modules solaires construits au-dessus des champs peuvent nous transporter dans le nouveau monde de l'énergie plus rapidement, tout en protégeant les importants rendements agricoles. C'est pourquoi Intersolar Europe ? le plus important salon mondial consacré à l'industrie solaire ? se concentrera sur le sujet. Conjointement avec l'Office franco-allemand pour la transition énergétique (DFBEW), Intersolar Europe présentera de nouveaux modèles économiques et pratiques exemplaires de France et d'Allemagne. Le photovoltaïque agricole figure également sur l'agenda de l'Intersolar Europe Conference. Intersolar Europe se tiendra dans le cadre de The smarter E Europe, la plus grande plateforme européenne pour le secteur de l'énergie, du 14 au 16 juin 2023 à Munich.

L'agrivoltaïque est actuellement tendance. Les projets d'agrivoltaïque démontrent comment la production d'énergie solaire et l'agriculture peuvent être étroitement associées et profiter l'une de l'autre, et comment le conflit autour des surfaces disponibles peut être résolu intelligemment.

L'électricité renouvelable pour l'autoconsommation décentralisée constitue une formidable opportunité pour les exploitations agricoles ajoutant des installations solaires à leurs actifs. Elle leur permet d'utiliser l'énergie renouvelable produite sur leurs terres et de réduire leurs factures pour l'électricité fournie par le réseau. Si elles ont de l'électricité excédentaire, elles peuvent la vendre, ce qui procure une source de revenus supplémentaire. Qui plus est, les installations photovoltaïques agricoles peuvent accroître la résilience et augmenter le rendement des exploitations agricoles car les modules solaires offrent une protection contre les fortes pluies, la grêle ou la sécheresse pour les cultures fruitières et spéciales.

L'Europe reconnaît le potentiel

Dans de nombreux pays européens, de plus en plus d'agriculteurs et de décideurs politiques reconnaissent le potentiel du photovoltaïque agricole. L'Italie, par exemple, a récemment adopté de nouvelles réglementations qui déterminent quelles installations photovoltaïques agricoles sont éligibles à un financement d'un programme d'incitation du gouvernement avec un budget de 1,1 milliard d'euros, donnant un coup de pouce aux installations photovoltaïques agricoles innovantes. Alors que l'Allemagne teste le photovoltaïque agricole en association avec la culture de pommes, par exemple, à Gelsdorf en Rhénanie-Palatinat, la France a commencé l'installation de modules solaires au-dessus de rangées de vignes.

Avec un tracteur et un tracker ? la tendance vers une double utilisation

La couverture de cultures avec des modules solaires surélevés ? comme le font aujourd'hui des viticulteurs français ? est particulièrement intéressante car elle est bénéfique pour la viticulture, ainsi que pour les fruits, baies ou herbes et toute autre plante préférant une ombre partielle. En outre, les toits solaires peuvent remplacer les filets anti-grêle ou tunnels plastiques conventionnels, et ils empêchent les cultures de se dessécher.

L'intégration d'installations solaires dans l'agriculture ouvre de nombreux domaines d'application. Les installations solaires autoportantes sur des champs et prairies peuvent également être équipées de trackers qui suivent la course du soleil, augmentant le rendement d'environ 20 pour cent par rapport aux modules fixes conventionnels. Les panneaux solaires peuvent aussi être déplacés pour laisser la place à des machines agricoles en fonctionnement.

Le photovoltaïque agricole : un sujet d'actualité à Intersolar Europe

Pour tout savoir sur la production d'énergie solaire dans l'agriculture, rejoignez-nous à Intersolar Europe. La séance "Agricultural PV in France and Germany: Potential, Business Models and Best Practice" (Photovoltaïque agricole en France et en Allemagne : potentiel, modèles économiques et pratiques exemplaires), organisée le 15 juin à 15h20 (Heure d'été d'Europe centrale) à l'Intersolar Forum, présentera une vue d'ensemble des solutions et applications qui fonctionnent déjà. Une expérience encore plus pratique sera proposée par de nombreux exposants, comme BayWa r.e. AG, l'institut Fraunhofer pour les systèmes d'énergie solaire (ISE), Next2Sun GmbH, Goldbeck Solar GmbH, SunFarming GmbH et de nombreux autres. Le programme de l'Intersolar Europe Conference se penchera sur le photovoltaïque agricole un jour avant de début du salon lui-même. Des experts discuteront du potentiel de l'énergie solaire dans l'agriculture.

Intersolar Europe se tiendra du 14 au 16 juin 2023 dans le cadre de l'édition 2023 de The smarter E Europe à la Messe München. Plus de 85 000 visiteurs des quatre coins du monde sont attendus. Plus de 2 200 exposants les attendront, répartis entre 17 halls d'exposition couvrant 180 000 mètres carrés.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 avril 2023 à 05:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :