Suzano annonce un flux de trésorerie d'exploitation de 4,7 milliards de BRL pour le premier trimestre 2023

Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte à papier de bois dur, annonce ses états financiers pour le premier trimestre 2023 (T1 2023).

Chiffre d'affaire de 11,3 milliards de BRL, soit une augmentation de 16 % par rapport au premier trimestre 2022

EBITDA ajusté de 6,2 milliards de BRL, soit une augmentation de 20 % par rapport au 1er trimestre 2022

Génération de liquidités liées aux opérations d'exploitation de 4,7 milliards de BRL, soit une augmentation de 21 % par rapport au 1er trimestre 2022

Les ventes de pâte à papier ont atteint 2,5 millions de tonnes, soit une augmentation de 3 % par rapport au 1er trimestre 2022

Les ventes de papier ont atteint 280 000 tonnes, soit une baisse de 10 % par rapport au 1er trimestre 2022

Le coût de production au comptant (hormis les temps d'arrêt) a augmenté de 8 % au cours du trimestre pour atteindre 937 BRL par tonne

Bénéfice net de 5,2 milliards de BRL

Le début de l'exercice 2023 a vu les prix de la pâte à papier baisser de manière significative, reflétant l'attente d'une nouvelle offre sur le marché. Dans ce contexte difficile, Suzano a su fournir des résultats solides, démontrant la capacité de l'entreprise à naviguer dans un scénario de marché plus acerbe.

Les résultats trimestriels ont contribué à stabiliser le solde de l'endettement net, même pendant le cycle d'investissement le plus important de l'entreprise à ce jour. Entre janvier et mars, Suzano a investi 3,7 milliards de BRL, dont 1,9 milliard a été affecté à la construction d'une usine de pâte à papier dans la municipalité de Ribas do Rio Pardo, dans l'État du Mato Grosso do Sul. Entre 2019 et 2022, les dépenses totales d'investissement dans les nouveaux projets, la maintenance, la modernisation et autres aspects ont atteint 32,7 milliards de BRL.

Dans le même temps, l'endettement net de Suzano par rapport à l'EBITDA ajusté en dollars est passé de 2,0x à la fin de 2022 à 1,9x à la fin du 1er trimestre 2023. L'endettement net s'élevait à 10,9 milliards de dollars à la fin du mois de mars.

Walter Schalka, CEO de Suzano, a déclaré :

« Tout au long de l'année 2022, Suzano a profité d'une forte génération de liquidités due à un contexte de pâte à papier élevée, pour faire avancer son programme stratégique tout en se préparant à un cycle de correction des prix tel que celui que nous avons connu en début d'année. Grâce à notre discipline financière et à notre compétitivité structurelle, nous restons bien positionnés pour poursuivre les investissements prévus, qui seront en outre les plus importants de notre histoire ».

Suzano a également publié son 2022 Sustainability Report et son Sustainability Center, un pôle de ressources exclusivement consacré aux aspects liés au développement durable de l'entreprise.

28 avril 2023 à 04:15

